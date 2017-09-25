Швейцарская компания выяснила, насколько престижно быть гражданином Молдовы

Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала ежегодный рейтинг престижности гражданств мира, согласно которому Молдовы заняла 80 место.

Рейтинг учитывает масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах, moldovanews.md

Венгрия в этом рейтинг на 18 месте, Польша — на 19-м, Словакия – на 20-м, Литва – на 23-м, Латвия – на 24-м, Румыния — на 27-м, Россия — 63, Беларусь — на 88-м.

В первую пятерку в рейтинге гражданств попали Германия, Франция и Дания, Исландия, Швейцария, Норвегия.