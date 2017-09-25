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Интересное
Как вслед за детьми из Молдавии уезжают их родители
25.09.2017

Молодежь уезжает из Молдавии в поисках работы и учебы. Вслед за ней едут и представители старшего поколения. Обратно на родину возвращаются лишь единицы. Несколько историй - у DW. В Молдавии наблюдается новая тенденция: за детьми, уехавшими учиться за границу, в скором времени отправляются за рубеж и их родители. Кто-то устраивается там на временную работу, кто-то пытается найти постоянное место жительства.

В Молдавии нет перспектив 

Похожая история и у Адрианы Веверицы и ее мужа Виталия. У них была хорошая квартира в Кишиневе и работа, позволяющая семье не бедствовать. Тем не менее, когда старший сын Кристиан окончил девятый класс, на семейном совете решено было отправить его продолжать учебу в Испанию. "Здесь мы не видим будущего для детей, а в Европе перспективы шире и возможностей больше. В Испании у нас есть родственники, которые на первых порах и присматривали за Кристианом, пока муж туда не перебрался", - объясняет Адриана в интервью DW.  

Виталий подготовился к отъезду основательно. Еще живя в Кишиневе, он купил в Испании фуру, оформил все документы для работы, а переехав, сразу сел за руль и занялся грузовыми перевозками. Снял квартиру для себя и Кристиана, а через три года, когда в Молдавии окончил гимназию младший сын Каталин, перевез в Испанию и его, и жену.

Жизнь молдавской семьи в Испании

Семья Веверица живет в испанском городе Ирун уже несколько лет. Кристиан, ставший в свое время "паровозом" для родителей и младшего брата, сейчас заканчивает обучение в Нидерландах. Каталин в этом году тоже уехал в Нидерланды, поступив на первый курс одного из университетов.

Адриана Веверица

Адриана Веверица

"Конечно, нам нелегко, - признается Адриана. - Приходится оплачивать три квартиры - нашу и каждого из сыновей. Но оставаясь в Молдавии, мы вообще не смогли бы дать мальчикам образование за границей, денег бы не хватило".

Сейчас постоянная работа есть только у Виталия. Адриана тоже могла бы трудоустроиться, но проблема в языке. "Здесь обязательно нужно знать не только испанский, но и язык басков, а он мне никак не дается!", - жалуется женщина. Завести подружек из числа местных жителей для языковой практики тоже не получается. "Здесь много наших - из бывшего СССР. Мы живем как бы колонией, это и есть наш основной круг общения", - говорит Адриана.

Как молдаване стремятся в Россию

Русский язык стал одним из главных аргументов для поступления дочери в российский вуз, признается в беседе с корреспондентом DW жительница Кишинева Юлия (фамилию она просила не называть). В этом году девочка стала счастливой обладательницей бюджетного места в одном из московских вузов, пройдя туда по квоте для Молдавии. Отправив дочь в российскую столицу, Юлия и сама стала готовиться к отъезду. Пока - морально.

На улицах Кишинева

На улицах Кишинева

"Я бы хоть сейчас уехала, - говорит Юлия, - но у меня старенькая мама, здесь не на кого ее оставить. А переезда она не перенесет".

Юлия не сомневается, что в Москве она легко найдет работу, "парикмахеры нужны везде". "Не устроюсь в салон, буду работать индивидуально. Да переучусь, в конце концов, мне только сорок лет", - рассуждает женщина.

Вариант, что ее дочь после московского вуза вернется в Кишинев, даже не рассматривается. "Мы рассчитываем, что она останется в России, пусть даже не в Москве, а я переберусь за ней", - делится Юлия своими планами.

Молдавия пустеет

"Вы не представляете, сколько человек каждый день уезжает отсюда на ПМЖ за границу", - говорит в интервью DW сотрудница кишиневского аэропорта на условиях анонимности. "На ПМЖ едут семьями, с большим багажом, провожающих всегда очень много… Люди плачут, даже мужчины… Я много лет здесь работаю, но раньше такого паломничества не было", - рассказывает женщина.

По данным Нацбюро статистики, в 2016 году из Молдавии выехало на ПМЖ в другие страны 2507 человек. Но реально, говорят эксперты, эта цифра в десятки раз больше.

Женщина с флагом ЕС во время протестов в Кишиневе

Женщина с флагом ЕС во время протестов в Кишиневе

Пользуясь возможностью иметь двойное гражданство, сохраняя порой в Молдавии недвижимость, а иногда и небольшой бизнес, люди стараются не афишировать свои намерения в госструктурах. По словам молдавского президента Игоря Додона, ежедневно страну покидают 106 человек. В основном, это люди трудоспособного возраста.

Мама звонит из Италии

Статистика показывает, что в 2016 году больше всего эмигрантов из Молдавии отправились в Россию. На втором месте США, на третьем - Украина, на четвертом - Германия. За 10 лет население правобережной Молдавии сократилось почти на 12 процентов. В 2004 году, согласно переписи населения, здесь проживало 3 млн 388 тыс. человек. По данным переписи 2014 года, в Молдавии осталось 2 млн 998 тыс. человек.

В демографической яме

Конечно, тенденция, когда родители едут за рубеж следом за детьми-студентами в Молдавии наблюдается, комментирует ситуацию для DW преподаватель социологии, доцент Молдавского госуниверситета Анжела Колацки. Но эта тенденция не единственная. "Людей пугает также состояние экономики, политическая нестабильность, неясные перспективы будущего", - перечисляет эксперт.

Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

Миграционные процессы ведут к старению населения. В Молдавии осталось 63 процента трудоспособных граждан. А рождаемость год от года падает. По отчету Нацбюро статистики, в 2016 году умерло на 1000 человек больше, чем родилось.

Посылка детям в Молдавию

По мнению Анжелы Колацки, правительство должно принять срочные меры не только для спасения экономики, но и для улучшения демографической ситуации в стране. "Можно, например, пойти по пути России, ввести материнский капитал, подумать, как найти деньги. Нужно апеллировать к христианским ценностям, ведь свыше 90 процентов жителей страны православные. Нужно, наконец, избавиться от вульгарного феминизма и усилить роль мужчины в семье", - считает эксперт. Но эта программа, предупреждает Колацки, должна быть рассчитана на 15-20 лет, "раньше результатов нам ждать не придется"

В пустующей родительской кровати...


 
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