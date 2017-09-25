Зинаида Гречаный: "Молдова должна принадлежать народу"

В трех городах Молдовы в воскресенье, 24 сентября, прошли митинги в поддержку президента и его инициатив. Как передает агентство "ИНФОТАГ", акции организованы Партией социалистов (ПСРМ) в Бельцах, Анений Ной и Кахуле.

В каждом митинге приняло участие по несколько тысяч человек. Они приехали поддержать Игоря Додона в его противостоянии с правящей коалицией, а также - поддержать инициативы президента.

Весной президент назначил консультативный референдум, который должен был состояться 24 сентября. Однако правящая коалиция не поддержала его инициативу, оспорила ее в Конституционном суде, который отменил референдум. Президент предлагал, чтобы в ходе референдума граждане ответили на вопросы о порядке украденного из банковской системы миллиарда долларов, о наделении президента дополнительными полномочиями для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов, о сокращении количества депутатов со 101 до 71, о преподавании в школах истории Молдовы.

На митингах выступающие подвергли критике парламент и правительство, а также ДПМ и ее инициативу внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить европейскую интеграцию в качестве стратегического курса внешней политики РМ. Они скандировали лозунги: "Долой мафию!", "Долой правительство!", "Досрочные выборы!", "Президентская республика!", "Воров - в тюрьму!", "Верните миллиард!", "Молдова!", "За президента!".

"Мы пришли сказать, что не позволим, чтобы воры, бандиты и узурпаторы ликвидировали страну. Мы отстоим свои права, народ будет решать, по какому пути должна идти РМ! Шайка интриганов издевается над народом и всенародно избранным президентом. Мы пришли поддержать главу государства. Мы пришли напомнить Плахотнюку и его так называемым руководителям Канду и Филипу, что их народ не избирал, им власть не давали. Они должны уйти в отставку, мы требуем досрочных выборов!",- заявил на митинге в Бельцах исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный подчеркнула, что "Молдова должна принадлежать народу".

"Мы поддерживаем президента. Власти испугались референдума. Но мы все равно добьемся установления вертикали власти во главе с президентом. Я призываю всех объединиться, встать плечом к плечу, чтобы сохранить страну и защитить ее!", - заявила Гречаный.

Выступая на митинге в Кахуле, депутат Богдан Цырдя заявил, что "в июле шесть граждан Румынии в Конституционном суде запретили 3 млн. граждан РМ выразить волеизъявление на референдуме".

"Они запретили это на бумаге, но не учли того, что народ выйдет и скажет свое веское слово. Что мы и делаем. Сегодня народ вышел, чтобы сказать, что мы на самом деле думаем о них, что думает народ об этой воровской кодле", - сказал Цырдя.

Участники митингов заявили о готовности, по призыву президента, приехать в Кишинев, чтобы "отстоять свои права и защитить президента".

В каждом из трех региональных митингов приняло участие по 2-3 тысячи человек. Манифестации прошли мирно и без эксцессов, полиции было немного, она не вмешивалась в действия протестующих. Сразу после митингов их участники разъехались на специальном транспорте, предоставленном организаторами.