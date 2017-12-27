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Общество
Житель столицы умер после сдачи экзамена на водительские права
25.09.2017

Житель столицы умер после того, как сдал экзамен на получение водительского удостоверения. Трагедия произошла сегодня, 25 сентября, около 10 часов в здании отдела квалификации водительского состава, на улице Салкымилор на Ботанике.

По данным сотрудников отдела квалификации водительского состава, ранее мужчина 5 раз пытался сдать экзамен, однако безуспешно, передает protv.md.

Только сегодня, 25 сентября, ему удалось сдать экзамен на "отлично".

Очевидцы утверждают, что мужчина вышел с экзамена взволнованным. Через некоторое время у него внезапно остановилось сердце. Окружающие попытались оказать ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую" и полицию.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, мужчине было 63 года и он проживал в Кишиневе.


 
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