Житель столицы умер после сдачи экзамена на водительские права

Житель столицы умер после того, как сдал экзамен на получение водительского удостоверения. Трагедия произошла сегодня, 25 сентября, около 10 часов в здании отдела квалификации водительского состава, на улице Салкымилор на Ботанике.

По данным сотрудников отдела квалификации водительского состава, ранее мужчина 5 раз пытался сдать экзамен, однако безуспешно, передает protv.md.

Только сегодня, 25 сентября, ему удалось сдать экзамен на "отлично".

Очевидцы утверждают, что мужчина вышел с экзамена взволнованным. Через некоторое время у него внезапно остановилось сердце. Окружающие попытались оказать ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую" и полицию.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, мужчине было 63 года и он проживал в Кишиневе.