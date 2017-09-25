Советники от ПСРМ требуют отстранения начальника одного из столичных управлений Примэрии

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Политика
Муниципальные советники от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) потребовали сегодня начать процедуру отстранения начальника Управления здравоохранения столичной примэрии Михая Молдовану и продвижения инициативы о повышении зарплат работникам детских садов.
Как сообщает портал ТРИБУНА, советник Динарий Кожокарь отметил, что за последние 10 лет в столичных больницах не вводились новые услуги, там делают только ремонты.
«Это не приносит никакой прибыли. Михай Молдовану действует с единственной целью – выполнить свои финансовые обязательства пред хозяевами. Требуем, чтобы г-н Грозаву начал процедуру отстранения Молдовану», — заявил он.
Советник от ПСРМ Евгения Чебан отметила, что были найдены еще средства на повышение зарплат некоторым категориям работников детских садов.
«Скоро зима. На прошлой неделе мы ходатайствовали о совмещении управлений и подразделений, потому что так больше продолжаться не может. Детский центр «Ватра» был закрыт Киртоакэ, а дети останутся на улицах. Мы утвердили в бюджете 1,5 млн. леев на ремонт, но из-за плохого управления его не сделали. Мы повысили на 50% зарплату некоторым работникам детских садов, теперь нашлось еще 1,9 млн. леев на повышение зарплат посудомойкам, медсестрам и пр.», — заявила она.
В свою очередь, мунсоветник Александр Одинцов уточнил, что поступления в бюджет могли бы увеличиться, если бы примэрия занялась сбором средств с аренды введенных в эксплуатацию зданий.
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