Советники от ПСРМ требуют отстранения начальника одного из столичных управлений Примэрии

Муниципальные советники от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) потребовали сегодня начать процедуру отстранения начальника Управления здравоохранения столичной примэрии Михая Молдовану и продвижения инициативы о повышении зарплат работникам детских садов.

Как сообщает портал ТРИБУНА, советник Динарий Кожокарь отметил, что за последние 10 лет в столичных больницах не вводились новые услуги, там делают только ремонты.

«Это не приносит никакой прибыли. Михай Молдовану действует с единственной целью – выполнить свои финансовые обязательства пред хозяевами. Требуем, чтобы г-н Грозаву начал процедуру отстранения Молдовану», — заявил он.

Советник от ПСРМ Евгения Чебан отметила, что были найдены еще средства на повышение зарплат некоторым категориям работников детских садов.

«Скоро зима. На прошлой неделе мы ходатайствовали о совмещении управлений и подразделений, потому что так больше продолжаться не может. Детский центр «Ватра» был закрыт Киртоакэ, а дети останутся на улицах. Мы утвердили в бюджете 1,5 млн. леев на ремонт, но из-за плохого управления его не сделали. Мы повысили на 50% зарплату некоторым работникам детских садов, теперь нашлось еще 1,9 млн. леев на повышение зарплат посудомойкам, медсестрам и пр.», — заявила она.

В свою очередь, мунсоветник Александр Одинцов уточнил, что поступления в бюджет могли бы увеличиться, если бы примэрия занялась сбором средств с аренды введенных в эксплуатацию зданий.