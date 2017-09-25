Как молдавские власти амнистировали убийц, воров, сутенеров, взяточников и фальшивомонетчиков

ЮРИЕ САНДУЦА

Многие бенефициары этого скандального закона совершили серьезные преступления, но парламент решил этих граждан простить.

Эта инициатива пришла из правительства. Депутаты лишь доработали текст и приняли в виде закона, назвав все это #амнистией. Выросла очередь. В первых рядах столпились персонажи как на подбор: судья, главный прокурор, палач-полицейский из «дела о 7 апреля», охранник, адвокат, начинающие и бывалые преступники, насильники и сутенеры – всех не перечесть. И, как выяснили журналисты RISE Moldova, очередь остается длинной.

КТО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ АМНИСТИЕЙ

Судья амнистировал прокурора

Андрей Пынтя проработал в прокуратуре около 20 лет. В январе 2013 года, после отставки бывшего руководителя Генеральной прокуратуры (ГП) Валериу Зубко, с должности первого заместителя Генпрокурора Пынтя перешел на самую вершину ведомства – на должность врио генпрокурора.

На новом посту Пынтя долго поработать не успел. Он руководил ГП примерно три месяца, в течение которых успел провести реорганизацию ведомства посредством создания Отдела по борьбе с организованной преступностью. Сотрудникам созданного подразделения Пынтя приказал передать уголовное дело преступного авторитета Григория Карамалака по кличке «Болгар», чье имя фигурирует в базе Интерпола, правоохранительным органам Российской Федерации.

В 2015 году российская прокуратура прекратила уголовное преследование Карамалака, а Пынтя подал в отставку.

В августе 2016 года, когда Пынтя находился на курорте в турецкой Анталье, молдавская прокуратура возбудила против него уголовное дело в связи с превышением служебных полномочий в деле Карамалака. После возвращения в Кишинев его видели на частной встрече с бывшим генпрокурором Корнелием Гуриным.

В октября 2016 года Пынтя был арестован. Еще через месяц Антикоррупционная прокуратура передала его уголовное дело в суд. Пынтю обвинили в «превышении служебных полномочий», – преступлении, не подпадающем под Закон об амнистии.

Однако, 4 января 2017 прокуратура переквалифицировала обвинение на другую статью. Так, вместо «превышения служебных полномочий» Пынте стали вменять «вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования» — преступление, за которое он уже мог быть амнистирован. Для закрытия уголовного дела требовалось лишь письменное согласие подсудимого.

Бывший врио генпрокурора не стал долго раздумывать и обратился к суду с просьбой прекратить в отношении него уголовное преследование. В письменном заявлении Андрей Пынтя полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Этот документ он подписал 5 января 2016 года, когда Закона об амнистии еще даже не было (сам закон вступил в силу только 9 сентября того же года – прим. RISE Moldova).

16 января 2017 года суд приговорил Пынтю к двум годам лишения свободы, но сразу же освободил его по амнистии. В заключении суда, в частности, было отмечено, что «в ходе судебного расследования Андрей Пынтя полностью признал свою вину в совершенном преступлении, попросив применить в отношении себя положения Закона об амнистии, написав соответствующее заявление».

Прокурор амнистировал судью

Известность к судье Резинского суда Андрею Балан пришла в 2010 году, после того как он амнистировал, а затем и освободил киллера Виталия Проку. После выхода на свободу Проку вооружили и направили в Бухарест и Лондон, выполнять заказ на новых жертв.

И только спустя шесть лет, 11 октября 2016 года Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам начала уголовное преследование судьи Андрея Балан за деяние, совершенное им в 2010.

Однако, уже через два месяца, а, точнее, за три дня до Нового года, по решению прокуратуры Андрей Балан, совершивший «особо тяжкие преступления с серьезными последствиями», был амнистирован.

В январе 2017 года Балан обратился в Высший совет магистратуры с просьбой отменить решение об отстранении его от должности, но был уволен.

Прощение палача из криминальной полиции

Он стоит на коленях, лицом к стене и с руками за спиной. Полицейский избивает его кулаками и резиновой дубинкой. Наносит удары по голове, по плечам… Отводит его в другую камеру. Буюканский комиссариат полиции, 63-й кабинет. Мужчина в погонах заставляет Андрея признать, что он воровал из парламента. Кричит, чтобы снял брюки для «извращенных сексуальных действий», бьет его. Парень пытается защититься. Падает на пол. Полицейский кидает ему тряпку вытереть кровь с пола и стен. Дело происходит в ночь с 7 на 8 2009 года.

Андрей является одним из участников протеста в центре Кишинева, подвергшихся пыткам во время манифестаций в апреле 2009 года.

Полицейский, что пытал молодого человека в ту ночь, был в белыхкроссовках «Адидас» и в спортивной одежде. Его зовут Думитру Дудка, и на момент совершения преступления он занимал пост инспектора отдела криминальной полиции в комиссариате полиции Буюкан.

После нескольких лет расследования и судебных разбирательств, в 2016 году, наконец, Дудка был осужден на 5 лет лишения свободы. Однако, в том же году амнистия спасла полицейского от наказания.

Спасение примара-взяточника

Юрий Раду был избран примаром села Рэдулений Векь Флорештского района голосами 492 односельчан. Это было в 2015-м, а в прошлом году офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и служащие антикоррупционной прокуратуры задержали его по подозрению в извлечении выгоды из влияния.

На первых страницах уголовного дела можно найти заявление одного гражданина, который сообщил, что примар Юрий Раду, вместе с бывшим сотрудником районного совета Флорешт, вымогал у него 9000 леев за оказание давления на служащего Торгово-промышленной палаты Сорок. Предполагалось, что служащий ТПП должен был провести оценку нескольких объектов недвижимости и занизить их стоимость.

«Частью сделки также было и оказание влияния на членов тендерной комиссии, которые своим решением должны были объявить заявителя победителем конкурса. Подозреваемого поймали с поличным в момент получения взятки. Примар был признан обвиняемым и задержан на 72 часа», – сообщается в пресс-релизе НЦБК от 22 августа 2016 года.

В случае передачи дела в суд и признания чиновника виновным, ему грозило бы лишение свободы на срок до 6 лет или внушительная сумма штрафа.

Но через месяц после его задержания прокуроры Антикоррупционной прокуратуры переквалифицировали дело из «извлечения выгоды из влияния» в «мошенничество», и амнистировали примара.

Преступник из Ясс. Амнистия и исчезновение

Мариан Плугару-Кирилэ, известный по кличке «Кэпкэун», является одним из самых грозных представителей преступного сообщества Ясс. В Румынии, после открытия уголовного дела, его объявили в розыск. Кирилэ подозревают в совершении целого букета преступлений, в частности, создании организованной преступной группировки, торговле мигрантами, покушении на убийство, контрабанде сигарет, краже и коррупции. В начале 2015 года Кирилэ на надувной лодке незаконно переплывает Прут. Из Унгенон добирается до Кишинева.

11 марта 2015 года румынские власти вынесли в отношении Мариана Плугару-Кирилэ окончательный приговор – 12 лет лишения свободы. Спустя несколько месяцев молдавские и румынские власти начали процесс экстрадиции «Кэпкэуна».

В свою очередь ясский пруступник попытался легализовать свое нахождение в Молдове и подал запрос на предоставление ему статуса беженца. Свою просьбу он аргументировал тем, что, якобы, истинной причиной его ареста румынскими властями является его отказ от дачи взяток ясским судьям и прокурорам. Так же он сообщил, что, его, как сторонника Социал-демократической партии Виктора Понты преследовали по политическим мотивам и угрожали ему смертью. Бюро по миграции и убежищу отклонило просьбу Кирилэ.

В Республике Молдова Кэпкэун был осужден за незаконное пересечение границы. В сентябре 2016 года суд Унген приговорил его к штрафу 6 тыс. леев и вынес вердикт о выдворении его из Молдовы. Однако, в апреле 2017 года Апелляционная палата Бельц отменила решение суда Унген и амнистировала гражданина Румынии.

Тем временем, судебные заседания по делу об экстрадиции Кирилэ откладываются по причине того, что правоохранительные органы не могут определить местонахождение ясского преступника и объявили его в розыск на территории РМ.

Амнистия насильников

В числе тех, кто обрадовался закону об амнистии, оказались и насильники. Перед судьями они вели себя, как примерные парни, искренне раскаивались в содеянном и просили выпустить их на свободу – туда, где находятся их жертвы.

Одного из них зовут Штефан Аксенти, ему 21 год. В 2016 году он проник в дом женщины и грубо ее изнасиловал. В результате женщина получила физические и психологические травмы. Дело в отношении агрессора было передано в суд. Насильник полностью признал свою вину. Судьям он заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении и попросил об амнистии. Судьи квалифицировали преступление как «менее тяжкое» и освободили его от наказания. Подробности: ЗДЕСЬ

Другого насильника зовут Василе Булгару. Он тянул свою жертву за волосы, несколько раз бил и угрожал убийством. Мужчина ее изнасиловал, а когда жерщина пыталась звать на помощь, он начинал душить ее.

Суд приговорил Булгару к 4 годам заключения и освободил по амнистии.

Дважды амнистированный сутенер

Его зовут Григоре Оларь. В 2005 году кишиневский суд сектора Центр приговорил его за торговлю людьми к 10 годам заключения, но судьи Апелляционной палаты сократили приговор до штрафа в размере 10 тыс. леев. Тогда же он был приговорен и к двум годам тюрьмы за сутенерство, но наказание было заменено по Закону об амнистии по случаю празднования десятой годовщины принятия Конституции.

Тот же Оларь в 2010 году получил 5 лет условного срока за «умышленное нанесение телесных повреждений и причинение ущерба здоровью».

В 2016 году Оларь был осужден по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней. Суд первой инстанции приговорил его к пяти годам за сутенерство, но и на этот раз преступник был амнистирован. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате.

Сутенер из Манхеттена

Дмитрию Дарию — 27 лет. На черном рынке проституции он начал действовать два года назад. Тогда он направил в номер 108 кишиневской гостиницы Манхеттен двух иностранцев. Там их ждали две проститутки, Инга и Лилиана, работавшие на Дмитрия.

Прокуроры завели против сутенера уголовное дело, но судьи его амнистировали.

Автор этой статьи не смог дозвониться ему на мобильный телефон, который на протяжении нескольких недель был выключен.

Амнистия убийц пешеходов

15 января 2016 года, в 20:25 вечера журналистка из Глодян, бывшая директор газеты «Accent Provincial» Анна Куркудел переходила пешеходный переход по ул. Богдан Воевод молдавской столицы. Водитель Андрей Караман, управлявший автомобилем Dacia Logan, сбил ее насмерть.

Рышкановский суд приговорил Андрея к 4 годам тюрьмы. Однако, Апелляционная палата отменила приговор и постановила прекратить уголовное преследование в связи с амнистией. Прокуратура не согласилась с оправданием Карамана и обратилась в Высшую судебную палату, которая, тем не менее, отклонила просьбу прокуроров.

Фальшивомонетчики

Серджиу Пысларь и Эдуард Рыбак наладили производство фальшивых денег. С помощью специального принтера и химических веществ они превращали 10-леевые банкноты в 100-леевые.

Поддельные купюры вбрасывали на валютный рынок под видом различных торговых сделок. Только в период с 2014-2016 гг. им удалось фальсифицировать более 60 тыс. леев, из которых 70% попали в финансовый оборот РМ.

28 июня 2016 года суд кишиневского микрорайона Ботаниа приговорил Пысларя к 5 годам заключения условно, а Эдуарда Рыбака – к 4 годам условно.

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