Пенсионер утверждает, что его сначала ограбил банк, а затем – человек Плахотнюка

Пенсионер из Кишинева, 81-летний Николае Лапински, давно пытается вернуть 40 000 долларов, которые он положил в коммерческий банк Mobiasbanca в 2004 году на хранение. Пенсионер утверждает, что это не единственный случай, когда его обманывали: ранее строительная компания лишила его 17 000 евро.

Николае Лапински утверждает, что в октябре 2004 года он продал квартиру в Кишиневе и положил всю сумму на счет, открытый в Mobiasbanca, а через год он добавил еще 9250 долларов, чтобы получилась круглая сумма в 40 000 долларов. «Я посоветовался с детьми, мы решили не тратить эти деньги, сохранить их на черный день», – заявил пенсионер.

В 2013 году Николае Лапински решил снять сбережения, закрыв банковский счет. Однако его ожидал неприятный сюрприз: «Я дал им свою карточку, а служащая заявила мне, что такого счета нет. Я показал им квитанцию, где есть подпись служащего банка, что у меня 40 000 долларов на счету, но результатов это не принесло. Они ответили, что эта квитанция не является источником информации, что она не является официальным документом. По моему настоянию они проверили и сказали, что был такой счет, но я якобы снял все деньги в 2007 году».

Лапински утверждает, что он запросил подтверждающие документы с его подписью, что он снял деньги, но банк отказался их предоставить, потому что документы якобы были уничтожены из-за истечения срока хранения. Пенсионер считает, что кража была совершена сотрудниками банка, которые замели следы: «Я думаю, что они начали в 2005 году, когда я пришел положить еще 9250 долларов. Они написали в квитанции, что я положил 250 долларов. Затем я обратил их внимание и указал в балансе сумму в 40 000 долларов. Я думаю, что кассир, оператор и кто-то еще, проверяющий транзакции, замешаны в этом. Они видели, что я старый и больной, ждали, что я умру и не приду за деньгами».

Впоследствии пенсионер обратился в гражданский суд, но в столичном суде центрального района выиграл коммерческий банк. Сейчас дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева.

Также Лапински подал заявление в полицию, которое не приняли, как и в Прокуратуре центрального района. Вышестоящий прокурор принял его заявление и распорядился, чтобы факты, изложенные в заявлении, рассмотрели в уголовном порядке, но до сих пор он ничего не знает о результате.

«Я писал всем: Канду, Филипу, Чокле. Но я получил несколько кратких ответов. Меня футболят из одного учреждения в другое. Я случайно встретил Серджиу Чоклю. Он попросил мой номер телефона и пообещал разобраться, позвонить мне. Но он не позвонил», – сообщил Лапински.

Николае Лапински утверждает, что уже в третий раз ему наносят ущерб в особо крупных размерах. Первый случай произошел в 2003 году, когда его лишили табачной сушилки и техники, которые были у него на ферме.

«У меня был хорошо развитый сельскохозяйственный бизнес. В 1999 году я взял кредит в размере 2.5 млн леев от Moldindconbank с годовой ставкой в 42%. Часть денег я вернул, но у меня остался миллион и проценты, которые достигли почти 10 миллионов. Предприятие было объявлено банкротом, и суд решил выставить конфискованные ценности на аукцион. Аукцион выиграл скандально известный бизнесмен Адриан Никифор, который на самом деле был человеком Владимира Плахотнюка. Он предложил заплатить за сушку 27.2 млн леев. Несколько дней спустя Никифор заявил, что он отказывается от результатов аукциона, что это слишком дорого. Затем он снова выступил с инициативой договориться напрямую с временным управляющим компании. Согласно договоренности, Никифор купил сушилку за 7 млн леев, а в счет остальных 3 млн леев, которые я должен банку, у меня конфисковали всю сельскохозяйственную технику по смешным ценам. Тогда мои дети решили покинуть страну».

Во второй раз Лапински лишили 17 000 евро в строительной компании, которая оставила его без жилья: «Мальчики решили купить мне однокомнатную квартиру, где я мог бы провести остаток дней. Я выбрал квартиру в строящемся здании. Мы оставили деньги, подписали инвестиционное соглашение, но компания Vis urban не закончила здание. С тех пор я добивался справедливости в суде, но не дошел до конца».

Наконец, Лапински продемонстрировал результаты медицинских обследований, которые показывают, что у него рак: «Мне нужна срочная операция. Но куда ты пойдешь с пустыми карманами? Несмотря на то, что для пенсионеров медицина бесплатна, они выставили мне счет, который намного превышает мои возможности».