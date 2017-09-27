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Подсчитаны расходы на референдум анти-Киртоакэ
26.09.2017

Организация и проведение местного референдума об отправке в отставку генерального примаоа муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ обойдется государству в 8 910,64 тысячи лей. Центральная избирательная комиссия утвердила во вторник, 26 сентября, смету расходов на организацию и проведение плебисцита, передает IPN.

Согласно ЦИК, принятое решение представляется Парламенту и Правительству для обеспечения выделения необходимых финансовых средств.

Также на заседании во вторник Комиссия аккредитовала первых национальных наблюдателей для проведения мониторинга местных выборов примаров в некоторых населенных пунктах 19 ноября 2017 года.

Две недели назад Кишиневский муниципальный совет назначил дату проведения местного референдума об отправлении в отставку генерального примара Дорина Киртоакэ. Жителей столицы и пригородов будут ждать  на избирательных участках для голосования 19 ноября. Решение было принято 26 голосами из 51 советника.

Дорин Киртоакэ является первым заместителем председателя Либеральной партии и он проходит по ряду дел, связанных с коррупцией и извлечением выгоды из влияния. Он не признает своей вины.


 
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