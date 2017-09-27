Шор обещает всей стране социальные магазины в обмен на голоса

Примар Оргеева, председатель «Партии Шора» Илан Шор объявил о начале подготовки к выборам в парламент Молдовы. Как передает агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт партии, предприниматель, осужденный за финансовые махинации, но пока находящийся на свободе, провел общее собрание формирования.

Шор лично вручил партийные билеты не менее ста новым членам, напомнив, что «с момента учреждения его партия поставила амбициозную задачу - построение основ и дальнейшее развитие в Молдове государства социального благополучия».

Шор считает, что выборы нового парламента – это «шанс существенно изменить политику, сделать власть «слугой народа».

Среди приоритетов партии Шор назвал стимулирование частной инициативы при одновременном увеличении роли государства; создание и поддержку крупных современных сельхозпредприятий; внедрение программ «Материнский капитал», «Социальное жилье», «Социальные магазины»; бесплатные медикаменты для стариков и детей, бесплатное высшее и среднее специальное образование. «Первые большие встречи с активом партии я принял решение провести именно в Оргееве и Оргеевском районе. Именно здесь, в сердце Молдовы, живут люди, поверившие нашим амбициозным планам и поддержавшие меня и мою команду. Здесь живут люди, которые изменят судьбу всей Молдовы! Партия Шор знает, что делать и как делать, не распыляясь на пустую демагогию и общие слова»», - заявил Шор.