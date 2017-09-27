Ионицэ: Избыток чиновников приводит к ежегодным потерям в 1,4 миллиарда

Избыток чиновников приводит к ежегодным потерям для бюджета в 1,4 миллиарда лей, считает экономический эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в своем исследовании, что "административно-территориальная реформа 2003 года привела к увеличению числа чиновников на 11,7 тысячи: если ранее на 1000 жителей приходилось 7,9 чиновника, то теперь вдвое больше - 16,1".

По словам эксперта, с учетом того, что содержание одного чиновника обходится госбюджету в 120 тысяч лей ежегодно, финансовые потери с 2003 года составляют баснословные 20 миллиардов лей и продолжают расти на 4 миллиона лей ежедневно.

"Более того, от данной антиреформы пострадали местные власти - если число примэрий увеличилось на 40 процентов (с 647 до 898), то среднее число занятых на одно учреждение сократилось на 25 процентов - с 11,4 человек до 9,2", - отметил он.

Ионицэ считает, что "основной задачей правительства на фоне развивающегося демографического и экономического кризиса в республике должна стать оптимизация чиновнического аппарата": "Число должностных лиц необходимо сократить минимум на 40 процентов. А затем провести масштабные изменения в органах местных властей, чтобы сделать их максимально эффективными в решении актуальных проблем общества".

В результате проведенной в феврале 2003 года реформы изменено административно-территориальное деление республики - вместо 10 уездов было создано 32 района, что привело к существенному увеличению чиновничьего аппарата.