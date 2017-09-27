Директор столичного интерната продал мальчика в сексуальное рабство бизнесмену

Директор столичного интерната №3 Игорь Сандлер отдал 15-летнего подростка, находящегося под опекой учебного заведения, в сексуальное рабство бизнесмену.

46-летний руководитель учебного заведения "продал" мальчика из социально уязвимой семьи 40-летнему сотруднику муниципии Кишинева. Гомосексуалист делал мальчику различные подарки, давал деньги, покупал одежду и электронные игры, водил в развлекательные заведения.

Для удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей чиновник арендовал квартиру. В начале лета подросток переехал жить в нее. Ребенок должен был постоянно находиться в учебном заведении, однако директор интерната разрешал несовершеннолетнему жить с насильником.

В результате обыска, проведенного по месту жительства и работы подозреваемых, было обнаружено и изъято оружие и документы. Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали обоих злоумышленников - директора интерната и чиновника.

В отношении задержанных применена мера пресечения в виде предварительного ареста. Если их признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Следственные органы сообщили, что учреждение, которым руководит задержанный, пользовалось существенной поддержкой DAAC Hermes во главе с советником от фракции ПКРМ.