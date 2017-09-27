|
|
...
|
Общество
Директор столичного интерната №3 Игорь Сандлер отдал 15-летнего подростка, находящегося под опекой учебного заведения, в сексуальное рабство бизнесмену.
46-летний руководитель учебного заведения "продал" мальчика из социально уязвимой семьи 40-летнему сотруднику муниципии Кишинева. Гомосексуалист делал мальчику различные подарки, давал деньги, покупал одежду и электронные игры, водил в развлекательные заведения.
Для удовлетворения своих извращенных сексуальных потребностей чиновник арендовал квартиру. В начале лета подросток переехал жить в нее. Ребенок должен был постоянно находиться в учебном заведении, однако директор интерната разрешал несовершеннолетнему жить с насильником.
В результате обыска, проведенного по месту жительства и работы подозреваемых, было обнаружено и изъято оружие и документы. Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали обоих злоумышленников - директора интерната и чиновника.
Следственные органы сообщили, что учреждение, которым руководит задержанный, пользовалось существенной поддержкой DAAC Hermes во главе с советником от фракции ПКРМ.
Обсуждение новости
|