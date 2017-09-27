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Спорт
„Зимбру” выступит сегодня в Лиге чемпионов среди юниоров
26.09.2017

Команда „Зимбру” Кишинев встретится сегодня вечером на своем поле с чемпионом Албании „Влазния” в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов среди юниоров, передает IPN.

„Мы очень серьезно готовились к этой игре. Ребята хотят дебютировать в Лиге чемпионов. У нас есть игроки, которые выступали и за основную команду. Я имею в виду Стынэ, Нагорного, Юрашко и Скоарцэ”, - заявил на пресс-конференции тренер „Зимбру” U-19 Валериу Андроник.

„Мы хотим как можно лучше выступить в этом турнире. У нас есть все стимулы для хорошей игры”, - сказал полузащитник Виктор Стынэ.

Матч „Зимбру” - „Влазния” запланирован на сегодня вечером на арене „Зимбру”, в 19.00. Матч будет обслуживать арбитр из Армении Завен Ованисян.


 
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