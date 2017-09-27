Социалисты при обсуждении электронной системы оплаты: Нужно выгнать всех из управления общественного транспорта

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете (ПСРМ) предложила во вторник на заседании мунсовета осуществить проект по электронной системе оплаты в общественном транспорте при выполнении ряда условий.

«Да, этот проект необходим, но для его осуществления и эффективности необходимо осуществить три пункта: выгнать всех из управления общественного транспорта; объединить управление электротранспорта Кишинева с автобусным парком; установить электронную систему оплаты и систему GPS», - отметил Чебан.

Глава фракции Либеральной партии (ЛП) Ион Чобану в свою очередь сказал, что либералы давно предлагали проект по электронной системе оплаты, но он ни разу не обсуждался на мунсовете. «Если проголосовать за проект, то с 2018 г. его можно осуществить. Вице-примар Нистор Грозаву может сказать, сколько раз мы обсуждали проект и сколько раз его не принимали. Речь идет об экономии десятков млн. леев в муниципальном бюджете», - отметил либерал.

Социалист осадил муниципального советника, отметил, что проект хорош, но его необходимо тщательно изучить и только потом внедрять. В связи с этим он напомнил о проведении 9 октября публичных слушаний по этому вопросу с участием зарубежных экспертов из Украины и Румынии.