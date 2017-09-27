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Здоровье
В мунсовете предложили выделить надбавку 50% к зарплате медперсонала детсадов
26.09.2017

Муниципальные советники фракции Партии социалистов в муниципальном совете (ПСРМ) предложили выделить надбавку в 50% к зарплате медперсонала и остальных сотрудников детских садов.

В мунсовете предложили выделить надбавку 50% к зарплате медперсонала детсадов

Советник-социалист Евгения Чебан сказала на заседании, «предлагаем выделить надбавку 842 сотрудникам. Для этих целей необходимо более 1,9 млн. леев». Она отметила, что медперсонал получает зарплату – 1342 лея, посудомойки – 1010.

За проект проголосовали все советники кроме фракции ЛП.


 
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