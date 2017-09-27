Молдавские гастарбайтеры: в Италии мы находимся на низшей социальной ступени!

Моя заказчица приехала из Италии. Милейшая женщина. Нежная. Аккуратная. Вежливая.

Из любопытства спросила, как ей живется за границей? Пересказываю ответ.

В Италии давно. До отъезда работала учительницей. Дочь серьёзно заболела. Денег на лечение не хватало, вот на заработки и уехала. Работа в Италии для наших соотечественников непрестижная, непопулярная среди итальянцев. Наши женщины трудятся сиделками, уборщицами, подпольными маникюрщицами и подпольными парикмахерами. Наши мужчины чаще трудятся разнорабочими. Самая высокая планка, водитель дальнобойщик. Но не у всех получается работать в этой сфере.

Думаешь в Италии нам сладко? Кто бы, как не хвастался, но мы в Италии, находимся на самой нижней ступени социального статуса . Уровень обслуги. Второй, нет, третий сорт.

Впрочем, итальянцы необыкновенно воспитанные люди. Культура на самом высоком уровне. Мужчины настоящие джентльмены. Умеют потрясающе ухаживать. К женщине обращаются,- мой бриллиант. Наши и тают, бросая своих молдавских мужей — дармоедов, пьяниц, гулён и хамов.

Молдавские женщины часто выходят замуж за итальянцев. А нашим мужчинам с итальянками ничего не светит. Хоть итальянцы и ласковые, но скряги жуткие. и живут молдавские барышни, с прижимистыми горячими мужиками и их сладкими речами. Что удивительно ,наши женщины за 40 и старше,пользуются успехом. Их с удовольствием и берут в жёны..Потому,что мужчины в Италии, поздно женятся. Молодых боятся под венец вести,чтобы не разорили.

Я хочу вернуться домой. У меня муж хороший. Дочь наотрез отказалась ехать в Италию. у меня умница .С отличием закончила университет. Имеет авторитетную работу .Растит деток У неё заботливый супруг. Помогает. И я помогаю..Слабенькая она у меня по здоровью.

У меня кроме дочки, детей нет. Ради неё и живу. Что мне делать в Италии без тех, кто мне дорог? Да и в Италии, сейчас напряженно.

Ещё годик поработаю и домой ..Скорее бы!