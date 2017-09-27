Смена миротворческого формата на Днестре: лучшее – враг хорошего

Чтобы что-то менять в миротворческом режиме на Днестре, нужно грамотно оценить ситуацию и выдвинуть разумные инициативы, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik политический обозреватель Илья Киселев.

"Это непродуманная идея. В Тирасполе на подобные нововведения не согласятся. Следовательно, эта попытка обречена на провал. Истинные смысл и цель ее — демонстрация враждебного отношения к России и готовность идти в фарватере США и НАТО", — заявил Киселев.

По его словам, реальные изменения миротворческий формат на Днестре существует 25 лет без каких-либо боестолкновений, что говорит о его эффективности.

"Попытки преобразить этот формат вызывают недоумение. Лучшее — злейший враг хорошего", — сказал Киселев.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.