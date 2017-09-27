Илан Шор: главной нашей заботой будет искоренение коррупции!

Выступая на собраннии актива Партии Шор, ее лидер Илан Шор выступил с рядом важных политических заявлений. В частности, он призвал членов партии включиться в активную работу по подготовке к Парламентским выборам и реализации собственной программы управления страной. Опорой для данной работы Примар Оргеева Илан Шор видит тот успешный опыт, который команда приобрела в управлении городом.

Касаясь необходимости распространения программ и проектов, хорошо зарекомендовавших себя в Оргееве, лидер Партии Шор отметил, что Партия обладает собственной проработанной программой, которая отвечает на большинство наиболее актуальных вопросов страны и общества. Партия имеет собственные решения по большинству наиболее острых проблем.

Среди главных приоритетов Илан Шор отметил, что главной заботой станет борьба с коррупцией. Он в частности сказал: «И конечно же главной нашей заботой будет искоренение коррупции! О борьбе с коррупцией говорят очень многие. Но мало кто готов в этом вопросе идти до конца.

Я лично стал первым, кто официально заявил о фактах коррупции в самых высоких эшелонах власти. Банковское дело, банкротство финансовых институтов, как раз и стали следствием проявления коррупции самых высоких чиновников, вплоть до премьер-министра и приближенных к нему бизнесменов. Об этих фактах я рассказал и следствию, и обществу. К сожалению, это создало мне проблемы.

Месть, грязь и клевета – вот, что ждет того, кто бросит вызов коррупции. Меня пытаются сделать крайним в деле о банках, о «миллиарде». Но посудите сами. Если бы я был виновен, стал бы я сотрудничать со следствием?! Стал бы я ждать арестов и преследований?! Не легче ли мне было бы уехать из страны, тратя в теплых краях якобы присвоенные средства?!

Но я здесь. С вами. В родной Молдове. Я знаю, что не являюсь виновником банковского дела, а наоборот, пострадавшей стороной, жертвой дикой коррупции и давления со стороны бывших высоких чиновников. И я, как никто другой заинтересован, чтобы дело было доведено до конца и виновные были наказаны.

Я не остановлюсь. Мы не остановимся! Мы добьемся того, чтобы в Молдове факты коррупции чиновников любого уровня стали чем-то из ряда вон выходящим.»

Собрания с активом Партии Шор начались в прошедшие выходные и прошли в Оргееве. На них присутствовали сотни новых членов партии из сел оргеевского района. По словам представителей Партии Шор, в оргеевском районе партия испытывает наиболее бурный рост. Только в этом районе в настоящий момент насчитывается порядка 1000 членов политической организации, возглавляемой примаром Оргееваю

Партия Шор, в настоящий момент является одной из наиолее бурно развивающихся политических формирований. На протяжении двух лет команда Илана Шора имеет большинство в муниципальном совете Оргеева, а сам лидер убедительно выиграл выборы и возглавил город. Партия стала широко известна в Оргееве и стране своими инфраструктурными и социальными проектами. Ряд проектов команда Шора начала распространять и в других регионах страны