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ПСРМ раскрывает подробности о кампании по сбору подписей: Это будет нашей конечной задачей…
26.09.2017

Социалисты намерены собрать 1,5 млн. подписей в пользу внесения поправок в Конституцию путем референдума. «Это будет нашей конечной задачей», — заявил для EuropaLiberă депутат-социалист Влад Бэтрынча.

«Сейчас наша команда готовит юридические документы или дорожную карту этой кампании. Мы намерены провести конституционный референдум», — отметил он.
«Мы придем в парламент  с 1,5 млн. подписей и заставим его утвердить референдум», — добавил социалист.

Вместе с тем, почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков заявил, что «это политические меры. Социалисты, находясь в оппозиции, ищут себе занятие, и дают работу своим активистам».

Скептически к этому вопросу относится и либерал-демократ Тудор Делиу. «Мечтать не вредно. Товарищ Додон не может понять, что должность президента в Республике Молдова – протокольная. С самого начала могу сказать, что этот их референдум обречен на провал», — заявил он.

Вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну считает, что «по факту продолжается так называемая война между демократической властью и пророссийской президентурой». «Это новый эпизод осенней трилогии ДПМ и ПСРМ. Он включен в их повестку дня по изображению надуманных проблем с целью привлечения внимания общественности. Несомненно, ДПМ предпримет контратаку и выступит с инициативой о сокращении и ограничении полномочий президента. Они будут устраивать эти перепалки, но в итоге никто не пострадает, потому что это все инсценировка», — заявил он.

Кристина Пендя


 
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