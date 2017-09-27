Додон сообщил о намеченной встрече с Путиным и раскритиковал выступление Филипа в ООН (ВИДЕО-Интервью на молд. яз)

Президент Молдовы заявил о своем намерении отправиться на саммит лидеров стран Содружества независимых государств.

Это заявление Игорь Додон сделал в рамках интервью для Europa Libera. 11 октября состоится встреча молдавского и российского лидеров в Сочи в рамках саммита глав СНГ. Речь пойдет о развитии двухсторонних отношений между Молдовой и Россией.

Президент также прокомментировал выступление Павла Филипа на Генеральной Ассамблее ООН, назвав требования премьера о выводе российских войск из Приднестровья «пиар-ходом» в контексте «геополитической борьбы между Россией и США».

Глава государства заявил, что уже несколько раз обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию с ОГРВ и миротворцами на Днестре. По его мнению, эта проблема будет решена одновременно с политическим урегулированием приднестровского конфликта. По словам Игоря Додона, это может произойти после президентских выборов в России в 2018 году и будет «успешным примером взаимодействия между ЕС и РФ, а точнее между Германией и Россией».

Игорь Додон о встрече с Путиным и выступлении Павла Филипа в ООН (НА Молдавском яз.)