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Президент и посол России обсудили положительную динамику двусторонних отношений
26.09.2017

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. В ее ходе стороны обменялись мнениями по повестке двусторонних отношений, внутренней и внешней политики страны.

Глава государства отметил положительную динамику торгово-экономических отношений и устойчивый рост торговли между нашими странами в течение последних нескольких месяцев.

В частности, за это время более 180 предприятий с обоих берегов Днестра были допущены на российский рынок, а объемы экспорта по целому ряду категорий товаров, в том числе: фруктов, овощей, вин и консервов — выросли в среднем в 3-4 раза.

Также Игорь Додон выразил признательность за принятые меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. Благодаря этим мерам, сотни тысяч наших соотечественников воспользовались миграционной амнистией и получили возможность и дальше работать в России.

Президент обратил внимание на необходимость развития и углубления сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова на благо обоих народов. Также были обсуждены вопросы, касающиеся повестки заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет с 10 по 12 октября в Сочи.


 
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