Спецкор «КП» Дарья Асламова: В пресс-службе президента Молдовы мне сказали, что ничем не могут помочь

Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которую выслали из Кишинева, рассказала подробности своего задержания.

Напомним, Асламову задержали в аэропорту, когда она направлялась на интервью с президентом Молдовы Игорем Додоном. На выходе с рейса Бухарест-Кишинев ее ждали. Четверо автоматчиков буквально силком посадили ее на самолет обратно в Румынию.

- В последнее время ни один российский журналист не мог попасть в страну, - рассказала журналистка.

Она отметила, что получила звонок из пресс-службы главы Молдовы, когда уже была в Бухаресте.

- Когда я была в Бухаресте, мне позвонили из пресс-службы и заявили, что мой вьезд в Молдову заблокирован. "Если вы сможете пересечь границу, президент даст вам интервью, но больше мы не в силах ничего сделать, на границу уже переданы ваши данные", - сказали мне, - добавила Асламова.

Она рассказала, что сейчас находится в Бухаресте, где переполнены гостиницы, а рейсов Москву в ближайшее время нет.