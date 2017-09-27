Почему Шору светит отпущение грехов

Человек, приговоренный к длительному сроку за совершение тяжкого преступления, через год после вынесения приговора имеет шансы попасть в депутатское кресло. Что ж, этим в Молдове уже никого не удивишь.

Оргеевский мэр, глава «Партии Шора» Илан Шор объявил о начале подготовки к выборам в парламент Молдовы. Предприниматель, осужденный за финансовые махинации и временно находящийся на свободе, провел общее партийное собрание. Шор лично вручил партийные билеты сотне новых членов, напомнив, что «с момента учреждения партия поставила амбициозную задачу - построение основ и дальнейшее развитие в Молдове государства социального благополучия». Тем, кому это непонятно, Шор предлагает социальные магазины в обмен на голоса.

Как сообщил портал RISE Moldova, избежать тюремного наказания мэру Оргеева может помочь закон об амнистии, принятый 29 июля 2016 года в связи с 25-й годовщиной провозглашения независимости Республики Молдова с подачи правительства. В преамбуле документа говорится, что депутаты сделали это, «руководствуясь принципами гуманизма и в целях предупреждения и возмещения вреда, причиняемого плохими условиями в местах заключения». Любопытно, что премьер просил рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, что и сделали без особых обсуждений.

С 9 сентября, после публикации в «Monitorul Oficial», закон вступил в силу. По данным RISE, амнистирован 2601 заключенный, из которых 489 уже вышли на свободу. Среди них прокуроры, судьи, адвокаты, насильники, сутенеры и бывалые преступники. Очередь остается длинной.

По закону амнистии не подлежат осужденные пожизненно, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Статья, по которой осудили Илана Шора, именно такая. 21 июня по делу о краже миллиарда суд сектора Буюканы приговорил мэра Оргеева к 7,5 годам тюрьмы полузакрытого типа за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. До вынесения окончательного приговора Шора отпустили под судебный контроль.

Но адвокаты попросили переквалифицировать обвинение по факту мошенничества в особо крупных размерах - в причинение морального ущерба. Суд удовлетворил ходатайство, хотя обвинение в отмывании денег осталось в силе. Адвокаты опротестовали это решение, и Шор может попасть под амнистию в случае, если АП или Высшая судебная палата вынесут оправдательный приговор по делу об отмывании денег.

Судя по спокойствию Шора и громадью его планов, амнистия вполне достижима. И в этом заинтересованы многие помимо оргеевского мэра, считает председатель комиссии общественного контроля при президенте Федор Гелич. Он сообщил, что в ближайшее время обществу будут представлены документы по краже века, которые продолжают поступать в комиссию.

«Меня поразил один документ, который подтверждает, что Шор очень умело посадил политическую элиту Молдовы на кукан (приспособление для сохранения и переноса выловленной рыбы. – «МВ»), - пишет Гелич в социальной сети. - Шор являлся крупным заимодателем, финансировал политиков и чиновников крупного калибра, он был «бухгалтером» банков и вел тщательный учет распределяемых и выдаваемых денег. Шор давал в долг миллионы, но при этом брал расписки и оформлял другие документы, которые он хранит, и это его самое мощное оружие.

Я видел список расписок, которые политики писали Шору, получая у него миллионы. И если Шор представит обществу этот документ, то все эти политики и чиновники должны будут вернуть полученные деньги в банк или сесть в тюрьму. У Шора есть очень серьезный компромат - и это его самая надежная защита.

Меня интересовали две персоны - это Додон и Плахотнюк, но их в списке не оказалось. Но те, кто в этом списке, должны охранять Шора как зеницу ока. Уверен, что национальному антикоррупционному центру известен этот список. Молодец Шор, настоящий еврей!».

Николай МЕНЮК