Бессарабские грамоты будут отреставрированы при поддержке США

Около 170 имущественных грамот из коллекции бессарабских документов Национальной библиотеки Молдовы будут отреставрированы в рамках проекта, который продлится до весны 2019 года при поддержке Посольства США в Молдове. Проект „Охрана бессарабских документов царского периода (1812-1917)” был запущен во вторник, 26 сентября, в Национальной библиотеке, где была открыта и выставка бессарабских грамот, передает IPN.

Проект предусматривает модернизацию процессов консервации, реставрации и экспозиции документов культурного наследия библиотеки. В распоряжении библиотекарей Национальной библиотеки будет предоставлено специальное оборудование для очистки, дезинфекции, создания микроклимата, специализированная мебель для экспозиции старинных документов. Вместе с тем при помощи зарубежных экспертов будут разработаны и программы подготовки для библиотечных работников, исследователей, специалистов по консервации и реставрации документов.

Бессарабские грамоты являются основным источником информации для исследователей, некоторые из них являясь единственными документами, которые отражают местные и международные события того периода.

Проект финансируется Посольством США через Посольский фонд сохранения культурного наследия. В рамках мероприятия посол США в Молдове Джеймс Петтит отметил, что Посольский фонд сохранения культурного наследия продвигает широкий спектр проектов по освоению культурного наследия. „Через поддержку проектов по охране памятников, коллекций и традиций, Посольский фонд способствует их возврату в культурный оборот и их актуальность для будущих поколений”, - отметил посол.