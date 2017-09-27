Муниципальным советником в пригороде Кишинева оказался четырехкратный рецидивист

В пригороде Кишинева был задержан советник местного муниципалитета.

Сегодня, 26 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали советника города Кодру муниципии Кишинев. Депутата подозревают в незаконном приобретении имущества обманным путем, злоупотреблением служебным положение.

У задержанного оказалась богатая криминальная карьера, что не помешало ему стать муниципальным советником. Ему инкриминировали преступления сразу по пяти статьям уголовного кодекса: от мошенничества до фальсификации служебных документов. Народный избранник рискует оказаться в тюрьме на срок до 15 лет.

Муниципальный советник имел проблемы с законом с момента обретения Молдовой независимости. В 1991 году он был осужден на исправительные работы, в 2007 году обвинялся в фальсификации документов и обмане, в 2009 году стал фигурантом дела о незаконной предпринимательской деятельности, а два года назад подрался с должностным лицом.

Ранее муниципальный советник, подозреваемый в коррупции,подал в отставку. Олег Онищенко, подал в отставку.