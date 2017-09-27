Воображаемая дружба: Почему Молдова и Украина никакие не добрые соседи, и до открытой вражды недалеко

Отношения между странами становятся все хуже, что бы политики ни говорили.

Сразу скажу: я — украинец. И по национальности и во воспитанию. Украинец, родившийся в Кишиневе и живущий в этом прекрасном и любом мною городе. Семья моя живет скромно, и с нашей исторической родиной нас связывают, помимо родственных связей, ради поддержания которых мы часто пересекаем молдавскую государственную границу, разве что рушники в комнатах и портрет Тараса Шевченко.

Мы не бегаем по Кишиневу в футболках с тризубом, не укутываемся в украинский флаг у российского посольства, не пишем в фейсбуках «Слава Украине» - мы просто любим эту страну, ее традиции и культуру.

Исходя из всего этого, можно предположить, что отношения у меня с Украиной довольно предвзятые и субъективные. Возможно. Но даже я, человек, горячо любящий восточного соседа, не могу не признать: нету Молдовы с Украиной никаких добрососедских отношений!

Если вы считаете иначе, приведу для вас два факта. Первый и довольно давний — строительство Днестровского каскада ГЭС, из-за которого Днестр мелеет какими-то невообразимыми темпами. Да реку скоро можно будет вброд перейти! Везде. И второй факт: принятый недавно на Украине Закон об образовании, согласно которому все образование на Украине теперь будет вестись исключительно на государственном украинском языке.

Нет, сохраняется возможность нацменьшинствам проходить обучение и на родном для них языке, но только до 5-го класса, то есть в детских садах и начальной школе. И только до сентября 2020 года. Начиная с этого момента – всех станут учить исключительно на украинском. Дружественный это шаг по отношению к молдавской диаспоре? Я бы так не сказал.

Забавно, но в Молдове действительно есть люди, которые во всем поддерживают господина Порошенко. Пишут, мол, что все он делает правильно, заставляя русскоязычное население Украины государственный язык учить. И пишут это, что самое смешное, на чистом русском. Да даже Молдова, дискредитировавшая себя на пути евроинтеграции, ушла от Украины в этом процессе куда дальше — такого вопиющего отношения к носителям негосударственных языков даже у нас не допускают!

Еще раз повторю: я Украину люблю, и украинский язык — тоже. Более того, я им прекрасно владею. Но такое отношения к моим соотечественникам — уже за гранью понимания. Сразу вспоминаются оскорбительные слова Ющенко по отношению к молдаванам... Видимо, годы идут, а к Молдове в Киеве по-прежнему относятся с пренебрежением. Очень жаль.

Никита ЗВЕРЕВ