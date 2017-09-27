Додон пересмотрел свою «принципиальную позицию»

Президент Молдовы Игорь Додон пересмотрел свою позицию, заявив, что промульгирует все отклоненные им месяцем ранее законы.

Додон сообщил об этом своем решении во вторник, после того, как спикер парламента Андриан Канду объявил о том, что Додон обязан их беспрекословно подписать.

«На уровне конституционных положений мы ограничены относительно блокирования до бесконечности этих вновь рассмотренных законов», - сообщил в интервью радиостанции Europa Liberă («Свободна Европа»), несмотря на свое недавнее заявление о свое принципиальной позиции не промульгировать законы, наносящие урон государству. «Да, у меня были свои аргументы, и я вернул их парламенту, но за них проголосовали повторно. Конституция обязывает президента страны промульгировать законы после их рассмотрения во втором чтении, и они будут промульгированы. Да, если президент не согласен с законом Х, Y, он обращается к Конституционному суду, поэтому я буду соблюдать Конституцию», - добавил Додон.

Таким образом, Додон своей подписью введет в действие следующие законы:

Закон предусматривающий ликвидацию Академии наук, против которого выступило все научное сообщество Молдовы;

Закон о внесении изменений в Кодекс о труде. Этот закон прямо ущемляет социально уязвимые категории общества, многодетных ма­терей, пенсионеров. В частности, законом предусматривается:

- сокращение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого от­пуска по уходу за ребенком (с 6 лет до 4 лет);

- предоставление работодателю права расторжения по собственному усмотрению трудового договора с ли­цами, достигшими пенсионного воз­раста;

- исключение обязательного ха­рактера присвоения индивидуальному трудовому договору собственного но­мера в реестре и др.

Закон об энергетике. Согласно этому закону, НАРЭ полу­чило право утверждения собственного бюджета и зарплат сотрудников, достигающих 60 и более тысяч леев в месяц.

Закон о та­лонах на питание. Этим законом легализовывается крупномасштабная схема уклонения от уплаты налогов. Кроме того, схема предусматривает наживу за счет возврата НДС.