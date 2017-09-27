Роковая ошибка, которую может допустить Майя Санду

Недавно, в ходе телепередачи на одном из частных каналов лидер партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Майя Санду заявила, что референдум по вопросу отстранения Дорина Киртоакэ нужно бойкотировать, но при этом дала понять, что она может баллотироваться на должность примара столицы, в случае проведения досрочных выборов. Возможно, в ее словах есть логика, но не исключено, что такая ее позиция могла бы оказаться полностью ошибочной, и стать той роковой ошибкой, которая могла бы стоить лидеру ПДС политической карьеры.

Во-первых, рассмотрим логическую и положительную сторону вопроса. Майя Санду наверное, думает, что если проевропейские правые силы не выдвинут хорошего кандидата не должность столичного примара, ее могут заполучить либо социалисты, либо представитель (официальный или неофициальный) власти. В этом случае правоцентристская проевропейская оппозиция потеряет важный редут (которым является столичная примэрия) в борьбе за власть в стране.

С этой точки зрения, заявление Майи Санду можно понять примерно следующим образом: так как ставки в борьбе за примэрию очень велики, я готова пожертвовать собой. К тому же, Майя Санду, делая такие заявления, учитывает и тот факт, что ее участие в борьбе за примэрию означает и участие всей ее команды, а также мобилизацию всех ее избирателей в Кишиневе, и что это станет хорошей тренировкой перед парламентскими выборами. И какая-то логика в этом есть.

Но, наряду с вышеозначенными аргументами, заканчивается и логика, и положительная часть всей этой ситуации, и начинается (не) логичная и отрицательная ее часть. Отрицательных аспектов набирается больше, нежели положительных. Допустим, Майя Санду вступит в борьбу за примэрию и даже одержит в ней победу. В тот момент, когда она переступит порог примэрии, она, по сути, вступит на минное поле.

С того самого момента, вопрос уничтожения Майи Санду как политического лидера станет лишь вопросом времени, и скорее всего это время истечет как раз к парламентским выборам. Будет достаточно того, чтобы любой клерк примэрии, допустив беззаконие, сказал, что сделал это по приказу Майи Санду, и уголовное дело на имя лидера ПДС будет тут же готово. Будет достаточно того, чтобы любой бизнесмен написал явку с повинной, в которой сослался бы на Майю Санду, и уголовное дело на ее имя будет тут же готово, независимо от того, будет ли в этом хоть доля правды, или нет.

И даже не нужно будет, чтобы Майю Санду отстранили от должности, арестовали, задержали или поместили под домашний арест. Лишь того, чтобы ее имя упоминалось в контексте беззаконий и уголовных дел будет достаточно, чтобы нанести ущерб ее репутации и существенно снизить ее шансы на успех в следующих парламентских выборах. И это, если не говорить о том, что «картину» с уголовными делами могут прекрасно дополнить потоки репортажей, в которых будет идти речь о проблемах, с которыми сталкивается город, потому что их у нас действительно много. Понимаю, что, скорее всего, члены команды Майи Санду допускают сценарии с ее виктимизацией, в случае, если она подвергнется определенному давлению, но виктимизация хороша в некоторых политических играх, но в этом случае ущерб репутации будет намного больше, нежели польза от этого приема.

Другой отрицательной стороной проблемы будет и то, что Майя Санду больше не сможет дать ответ на вопрос, зачем она претендует на кресло примара лишь на год. Ясно, что за год проблем города не решить, а если через несколько месяцев она покинет пост примара, чтобы принять участие в парламентских выборах, очевидно, что создастся ситуация, которую многие горожане просто не поймут. Несомненно, что в случае, если Майя Санду решит баллотироваться на должность примара, у многих избирателей и оппонентов возникнет вопрос, как долго она намерена руководить примэрией, а ее ответ сыграет решающую роль в распределении предпочтений избирателей.

Еще одной отрицательной стороной проблемы является и то, что Майя Санду может стать героиней анекдотов. Как в том советском фильме, когда герой картины вызывался работать на всех предлагаемых должностях. Не может Майя Санду быть одинаково хороша и в роли президента (должность, на которую она выдвигалась в 2016 году), и в роли премьер-министра (которую ей прочат многие), и в роли столичного примара.

Это если не говорить о том, что желание баллотироваться на все возможные и невозможные должности может оттолкнуть ее нынешних политических партнеров, которые будут вправе спросить: А чем же мы занимаемся в политике? Наша роль заключается лишь в том, чтобы нести шлейф Майи Санду? Это может уничтожить концепцию единой правоцентристской проевропейской оппозиции, и лишить ее шанса получить власть после следующих парламентских выборов.

Поэтому, если дело дойдет до досрочных выборов столичного примара, Майе Санду следует тщательно взвесить свое решение, и учесть все возможные последствия.

Думитру Спэтару