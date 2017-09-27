Председателя Дубоссарского района задержали в аэропорту по подозрению в коррупции

В аэропорту Кишинева задержали председателя подконтрольной властям части Дубоссарского района.

26 сентября по подозрению в коррупции в зоне прилета аэропорта был задержан Григорий Поличинский. Некоторые его сторонники написали о политической подоплеке задержания.

- Мотив уже стандартный: злоупотребление служебными полномочиями. Мотив, который можно использовать против любого человека, не согласного с кем-то. Человека, которого нужно разрушить по заказу, - написал в социальных сетях исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виорел Фурдуй Фурдуй.

Григорий Поличинский занимает пост председателя Дубоссарского района с 2003 года. С 1995 года до 2003 года был мэром села Дороцкая в том же районе. Поличинский состоит членом ПКРМ.

Ранее взятки в астрономические суммы получал коррумпированный столичный адвокат. В Кишиневе с поличным задержали адвоката-вымогателя при получении взятки почти в 100 тысяч евро.