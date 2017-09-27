Игорь Додон может обжаловать в КС некоторые законы, принятые повторно парламентом

Игорь Додон не исключает, что обжалует в Конституционном суде некоторые законы, принятые повторно парламентом после того, как глава государства не промульгировал их.

Президент отметил, что это является одной из возможностей, которыми обладает глава государства, если не согласен с некоторыми положениями законодательства. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале, передает IPN.

Коснувшись восьми законов, которых не подписал и вернул в парламент на пересмотр, Игорь Додон отметил, что поскольку парламент принял их повторно, глава государства, согласно Конституции, обязан их промульгировать. „Есть два решения: или президент берет на себя риск и не промульгирует законы с соответствующими последствиями, или президент осуществляет промульгацию и не согласившись с некоторыми положениями из этих законов оспаривает их в Конституционном суде, заявив, что являются неконституционными”, - отметил глава государства.

Игорь Додон добавил, что, согласно законодательству, имеет 14 дней, чтобы принять решение относительно законов, принятых повторно парламентом. „Мы будем консультироваться с представителями профильных секторов, академиками, соберемся с членами Совета гражданского общества при президенте, обсудим все возможности и примем решение”, - сказал глава государства.