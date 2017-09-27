В Кишиневе проблема парковок на тротуарах обостряется, эксперт

Большинство тротуаров в Кишиневе ежедневно трансформируются в парковки, они становятся непроходимыми для прохожих. Несоответствующее управление уличными парковками влияет на качество жизни в городе. Нет знаков дорожного движения, касающихся порядка парковки на боковой стороне улиц. Выводы сформулировал эксперт Института европейских политик и реформ Станислав Гилецкий во вторник, 26 сентября, в рамках публичных слушаний по проекту об отсутствии общественного пространства для пешеходов, передает IPN.

Станислав Гилецкий сказал, что проект, который предусматривает, в том числе рекомендации, был разработан в результате анкетирования, в котором приняли участие почти 200 жителей столицы. По словам Станислава Гилецкого, кишиневцы отмечают, что публичное пространство занято машинами из-за отсутствия дорожных разметок и знаков дорожного движения о порядке стоянки, рекомендованном властями. „Как правило, порядок парковки остается на усмотрение водителей, которые часто нарушают разметку, которая не позволяет им парковаться на той стороне улицы”, - заявил Станислав Гилецкий.

Среди предложений по возвращению тротуаров пешеходам числится маркировка и обозначения парковочных мест, установка физических барьеров и постепенный переход к параллельной парковке, отметил Станислава Гилецкий. По словам эксперта, должны быть пересмотрены дорожные знаки, которые установлены в Кишиневе для парковки автомобилей, а власти должны решить, как именно должна быть организована парковка. Эксперт добавил, что отсутствует дорожная разметка, которая регулирует парковку на боковой стороне улиц.

По мнению Станислава Гилецкого, установка металлических барьеров была бы самым эффективным способом дисциплинировать водителей и запретить парковку на тротуарах. „Помимо того, что в Кишиневе не хватает места для парковки, места на проезжей части не используются эффективно водителями. Водители не знают, где и как парковаться, и как только один водитель ставит машину неправильно, другие следуют за ним”, - подытожил эксперт.

Разработка проекта имеет целью помочь местным органам власти в поисках решений по возвращению тротуаров пешеходам. Документ будет передан Кишиневскому муниципальному совету.