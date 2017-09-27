С 2019 года у граждан Молдовы более не будет трудовых книжек

Постановление правительства от 24 декабря 2007 года о трудовой книжке будет аннулировано. Это связано с тем, что на предыдущей парламентской сессии парламент внес ряд законодательных поправок, которые аннулировали правила, касающиеся этого акта.

Поэтому с 1 января 2019 года трудовые книжки более не будут использоваться. Проект решения об отмене акта, опубликованного в 2007 году, был предложен для общественных слушаний, пишет bizlaw.md.

В июле парламент проголосовал за отмену книжек и создание единой онлайн-платформы отчетности, к которой будут подключены Государственная налоговая служба, Национальная касса социального страхования и Национальная компания медицинского страхования. Это призвано исключить дублирование информации, представленной экономическими агентами государственным учреждениям.

Первоначально в документе было предусмотрено исключить книжки со следующего года. Впоследствии это было отложено до 1 января 2019 года.