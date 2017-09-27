Власти хотят вовлечь оппозицию в управлении в качестве наблюдателя, мнение

Власти хотят вовлечь внепарламентскую оппозицию в управлении в качестве наблюдателя. В то же время, этим шагом власти протягивают руку помощи оппозиции. Такие мнения были высказаны в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Ссылаясь на заявление председателя парламента Андриана Канду о том, что власти предложили оппозиции выбрать лидера, который будет иметь доступ к конфиденциальной информации и сможет участвовать в заседаниях государственных институтов, политический аналитик Корнелиу Чуря отметил, что в этом процессе будет существовать власть, которая принимает решения, и оппозиция в лице одного политика, который будет наблюдать за актом правления, находясь внутри госучреждений. „Это не будет простое участие. Это будет активное участие, которое будет иметь в качестве основной цели критику действий правительства. Эта критика не будет сделана снаружи, а внутри государственных учреждений. Мне кажется, что с технической точки зрения это довольно сложный процесс”, - сказал Корнелиу Чуря.

По мнению гражданского активиста Михаила Багаса, лидером оппозиции должен быть выбран нейтральный человек, публичное лицо, не обязательно политик. По его словам, обвинение, с которым сегодня выступает оппозиция в том, что власти создают законы, к которым оппозиция не имеет доступа. „Лучше для оппозиции было бы выбрать как можно быстрее лидера, чтобы он начал деятельность в рамках группы, которая создаст этот закон, дабы показать какие желания есть у оппозиции”, - сказал Михаил Багас.

Во вторник, 26 сентября, председатель парламента Андриан Канду призвал оппозицию назначить лидера, который будет сотрудничать с властью. Он сможет иметь доступ к конфиденциальной информации и участвовать в заседаниях государственных учреждений.