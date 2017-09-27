Сколько зарабатывает в Молдове де(формировщик) общественного мнения

Д.С.
Тribuna
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Экономика
Не секрет, что помимо формировщиков общественного мнения в Молдове существуют и (де)формировщики, а именно лица, которые работают на определtнных политиков или политические силы, которые сознательно манипулируют общественным мнением в интересах своих хозяев взамен на денежное вознаграждение.
Об этом «виде» людей меня спросил один иностранный дипломат, аккредитованный в Молдове. В отличие от многочисленных наших граждан, он прекрасно подметил существование этого явления в нашей стране, а тот факт, что он свободно изъясняется и на румынском, и на русском языке, дает ему большое преимущество в процессе наблюдения за политической жизнью в нашей стране.
— Участие в передаче (продолжительностью в 45-60 минут) на радио или телеканале, аффилированном его хозяевам, приносит де(формировщику) общественного мнения 100 евро (здесь условия «труда» де(формировщика) удобней, потому что на его стороне и ведущий программы);
— Участие в передаче (продолжительностью в 45-60 минут) на радио или телеканале, не аффилированном его хозяевам, приносит де(формировщику) общественного мнения 200 евро, потому что в этом случае условия «труда» сложней, потому что ведущий программы и другие ее участники не на его стороне. Здесь ему доплачивают и за удачную попытку попасть в список приглашенных на ту или иную передачу;
— Размещение в его личном блоге относительно нейтральной статьи, без нападков на кого-либо, но с тонким продвижением выгодной хозяевам идеи — 50-100 евро за лист A4, 14, Times New Roman.
— Размещение в личном блоге статьи, содержащей «разоблачения» или жесткие нападки в адрес политических оппонентов хозяина – 200 евро. Примечательно, что иногда тексты предоставляются заказчиком, а де(формировщикам) остается лишь подогнать их под собственный стиль. Также отмечу, что гонорар может превышать означенную сумму, в зависимости от содержания текста, и от вклада де(формировщика) в его составление;
— Пост на заданную тему в соцсетях стоит 40 евро;
— Продвижение в соцсетях определенного мнения, принадлежащего другому «автору», или перепост – 30 евро;
— Полемика в соцсетях стоит до 100 евро (в зависимости от ее продолжительности, убедительности аргументов и уровня оппонента/оппонентов);
— Интервью в печатном или онлайн издании, с использованием аргументов, предоставленных хозяином – 75 евро за каждый лист A4, 14, Times New Roman.
— Интервью на радио (продолжительностью 10-15 минут) – 75 евро;
— Интервью на телевидении (продолжительностью в несколько минут, а это, как правило, мнения, высказанные в ходе информационных телепередач) – 75 евро.
Скорее всего, есть и другие услуги, которые предоставляются де(формировщиками) общественного мнения. Если Вам известно о таковых, просим Вас сообщить о них нам, чтобы дополнить этот прейскурант. Зная все «тарифы» и имена де(формировщиков) общественного мнения, скрывающихся под личиной политических аналитиков, будет несложно подсчитать, сколько же зарабатывают в Молдове эти «убийцы» свободы мысли и мнения, а также права гражданина на информацию.
Думитру Спэтару
P.S.: Мои коллеги считают, что эту статью следовало бы дополнить поименным списком молдавских де(формировщиков) общественного мнения. Действительно, может, следовало бы. Я еще подумаю…
Д.С.
Тribuna
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