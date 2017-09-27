Сколько зарабатывает в Молдове де(формировщик) общественного мнения

Не секрет, что помимо формировщиков общественного мнения в Молдове существуют и (де)формировщики, а именно лица, которые работают на определtнных политиков или политические силы, которые сознательно манипулируют общественным мнением в интересах своих хозяев взамен на денежное вознаграждение.

Де (формировщиков) общественного мнения можно встретить везде – в студиях телеканалов, в соцсетях, на радио, в газетах и в интернете. Это особый вид мерзавцев, которые продают самое ценное: свободу мыслить и свободно выражать свое мнение, а плодом их работы является наглое нарушение самого важного права человека – права на достоверную и беспристрастную информацию.

Об этом «виде» людей меня спросил один иностранный дипломат, аккредитованный в Молдове. В отличие от многочисленных наших граждан, он прекрасно подметил существование этого явления в нашей стране, а тот факт, что он свободно изъясняется и на румынском, и на русском языке, дает ему большое преимущество в процессе наблюдения за политической жизнью в нашей стране.

Так вот, он сказал мне, что внимательно следит за аналитическими телепередачами и уже научился различать, на кого работает тот или иной политический аналитик, знает, кто из них является по-настоящему независимым, а кто всего лишь чей-то глашатай. Он честно мне сказал, что некоторые так называемые политические аналитики помогают ему понять, какие истинные цели преследует тот или иной политик, потому что он давно понял, что посредством этих де(формировщиков) общественного мнения можно узнать намного больше, чем непосредственно от самих этих политиков.

Меня удивило и то, что он по именам знает большинство этих так называемых аналитиков, которые продали свою свободу мыслить и высказываться, и то, чего он не знал (и в этом, собственно, и заключался его вопрос): сколько стоят услуги этих «извергов». Я пообещал ему узнать ответ на этот вопрос, и после ряда бесед со знающими людьми, у меня сложилась общая картина прейскуранта на услуги де(формировщиков) общественного мнения.

Ниже в надежде лучше понять это наше явление представляю вам этот прейскурант.

— Участие в передаче (продолжительностью в 45-60 минут) на радио или телеканале, аффилированном его хозяевам, приносит де(формировщику) общественного мнения 100 евро (здесь условия «труда» де(формировщика) удобней, потому что на его стороне и ведущий программы);

— Участие в передаче (продолжительностью в 45-60 минут) на радио или телеканале, не аффилированном его хозяевам, приносит де(формировщику) общественного мнения 200 евро, потому что в этом случае условия «труда» сложней, потому что ведущий программы и другие ее участники не на его стороне. Здесь ему доплачивают и за удачную попытку попасть в список приглашенных на ту или иную передачу;

— Размещение в его личном блоге относительно нейтральной статьи, без нападков на кого-либо, но с тонким продвижением выгодной хозяевам идеи — 50-100 евро за лист A4, 14, Times New Roman.

— Размещение в личном блоге статьи, содержащей «разоблачения» или жесткие нападки в адрес политических оппонентов хозяина – 200 евро. Примечательно, что иногда тексты предоставляются заказчиком, а де(формировщикам) остается лишь подогнать их под собственный стиль. Также отмечу, что гонорар может превышать означенную сумму, в зависимости от содержания текста, и от вклада де(формировщика) в его составление;

— Пост на заданную тему в соцсетях стоит 40 евро;

— Продвижение в соцсетях определенного мнения, принадлежащего другому «автору», или перепост – 30 евро;

— Полемика в соцсетях стоит до 100 евро (в зависимости от ее продолжительности, убедительности аргументов и уровня оппонента/оппонентов);

— Интервью в печатном или онлайн издании, с использованием аргументов, предоставленных хозяином – 75 евро за каждый лист A4, 14, Times New Roman.

— Интервью на радио (продолжительностью 10-15 минут) – 75 евро;

— Интервью на телевидении (продолжительностью в несколько минут, а это, как правило, мнения, высказанные в ходе информационных телепередач) – 75 евро.

Скорее всего, есть и другие услуги, которые предоставляются де(формировщиками) общественного мнения. Если Вам известно о таковых, просим Вас сообщить о них нам, чтобы дополнить этот прейскурант. Зная все «тарифы» и имена де(формировщиков) общественного мнения, скрывающихся под личиной политических аналитиков, будет несложно подсчитать, сколько же зарабатывают в Молдове эти «убийцы» свободы мысли и мнения, а также права гражданина на информацию.

Думитру Спэтару

P.S.: Мои коллеги считают, что эту статью следовало бы дополнить поименным списком молдавских де(формировщиков) общественного мнения. Действительно, может, следовало бы. Я еще подумаю…