Октябрь-2017 в Молдове может побить рекорд 50-летней давности: Вы готовы к теплу в середине осени?

ЛИДИЯ ТКАЧ

Молдавские синоптики долгосрочных прогнозов не делают. Но знать-то хочется, да и планы у многих зависят именно от погоды. Так что мы решили прибегнуть к помощи иностранных метеорологов и самой природы.

1. Каким будет октябрь?

Октябрь будет теплым. Обычно средняя месячная температура воздуха на 5-6°С ниже, чем в сентябре. В норме она составляет от +8°С на севере и до +11°С - на юге.

Но в этом году природа нас порадует. В начале октября температура будет достигать 20 градусов, к середине понизится до 17-18 градусов, и только к концу октября похолодает до 9-10 градусов тепла. Ближе к концу месяца ожидаются дожди.

Прогноз румынских синоптиков:

В октябре снова будет теп­лее, чем обычно в этом месяце. Правда, в центре страны ожидаются обильные осадки. На остальной территории страны осадки будут в пределах нормы для этого периода времени.

Прогноз украинских синоптиков:

В первые две недели месяца ожидаются дожди. В это время термометры покажут 15-17 градусов тепла. 15 октября ожидаются первые заморозки. Но низкая температура продержится не долго, и уже к 20-м числам октября воздух прогреется днем до 14—15 градусов тепла.

2. Рекорды нам не грозят?

Если верить многолетним наблюдениям молдавских синоптиков, то все октябрьские рекорды были зафиксированы очень давно.

Самым холодным был октябрь в 1946, 1951 и 1976 годах, когда средняя месячная температура воздуха составляла от +4,0°С (Бричаны, 1946 год) до +7,8°С (Чадыр-Лунга, 1976 год).

Теплее всего было в октябре 1896 и 1966 годов, средняя месячная температура воздуха в эти годы колебалась по территории от +12,5°С (Бричаны, 1966 год) до +15,1°С (Комрат, 1896 год).

Если прогноз оправдается, то есть шанс поставить новый рекорд.

3. Каких явлений стоит опасаться в октябре?

Из стихийных метеорологических явлений наибольшую опасность представляют заморозки. Они могут серьезно навредить сельскому хозяйству. Обычно заморозки на поверхности почвы регистрируют в первых числах месяца (в этом году предупреждение от синоптиков появилось уже в сентябре), воздух становится слишком холодным 12-26 октября.

Остальные явления встречаются реже. Сильный дождь и сильный ветер отмечаются примерно один раз в 8 лет. Вероятность сильных ливней в октябре уменьшается, в среднем, до одного раза в 30 лет, а продолжительных сильных дождей – в среднем, один раз в 50 лет.

4. Что говорят приметы?

1) Гром в сентябре предвещает теплую осень. Гремело, и не один раз.

2) Поздний расцвет рябины - к долгой осени. Красной рябину назвать пока сложно, значит, зима придет не скоро, и впереди нас ждут теплые деньки.

3) Появились опята — лето кончилось. Надо у грибников поинтересоваться или на рынке узнать.

4) Если птицы задерживаются в родных краях дольше обычного, то стужа придет не скоро. Пока пернатые никуда не торопятся.

5) Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный дождь, то хорошая погода продержится еще долго. Из столичных парков утки пока не улетают, ждут посетителей, которые их подкармливают.