За первые 6 месяцев Молдову посетили 2 миллиона иностранцев

Молдова оказалась на пятом месте в списке стран, где въездной туризм растет наиболее быстрыми темпами. Цифра говорят сами за себя - за первые 6 месяцев этого года молдавскую границу пересекли порядка двух миллионов иностранцев.

И тренд этот положительный - год от года количество тех, кто приезжает в нашу страну с ознакомительными целями, растет. Такое положение дел не может не сказаться на развитии туристической инфраструктуры, весдт если есть спрос - появляется и предложение, передает prime.md

Только в первой половине нынешнего года количество постояльцев пансионатов и гостиниц всех типов выросло на значительные 18%. Специалисты объясняют - в быстро глобализирующемся мире Молдва остается в какой то степене терра инкогнито- неизвестной землей.

"В Молдове можно насчитать примерно 300 различных видов птиц. Есть новая мировая туристическая тенденция, люди путешествуют чтобы просто посмотреть на птиц. Вот почему Молдова привлекательна для туристов, это помимо наших традиционных блюд и вина", сказал директор Нацагентства по туризму, Станислав Русу.

Еще в 2013 году международный гид "Lonely Planet" называл Молдову самой мало посещаемой страной, а теперь включил в десятку самых рекомендуемых направлений. На туристическом потоке все эти факторы сказались самым благоприятным образом - в 2016 Молдову посетили три с половиной миллиона туристов, на 500 больше чем годом ранее.

И наша страна пытается максимально воспользоваться трендом - уже в следующем году в Кишиневе пройдет Международная конференцию по винному туризму. Раннее такая честь доставалось Грузии и Аргентине.

"Около 250-300 человек за три дня конференции, помимо лекции и мастер-классов, смогут посетить наши винодельни. Генеральный медиа партнёр события это канал CNN. Совершено точно про эту конференцию будут рассказывать все международные издания", добавил директор Нацагентства по туризму, Станислав Русу.

По этому случаю Нацагентства по туризму даже презентовала промо ролик грядущего события.

Эксперты признаются - теперь главное не сбавлять обороты для того, чтобы поток туристов в Молдову рос из года в год.