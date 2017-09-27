«Восточное партнёрство» – иллюзия без перспектив

Ксения Флоря

Молдова, Украина и Грузия в очередной раз хором попросились в ЕС. Они призывают участников предстоящего ноябрьского саммита «Восточного партнёрства» («ВП») учесть свои заслуги и признать перспективу вступления этих трёх стран в Европейский союз и даже Шенген.

У Кишинёва, Киева и Тбилиси есть несколько сторонников в евросоюзных рядах, правда, не самых влиятельных. Приезжавший недавно в Молдову с официальным визитом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в середине сентября заявил, что странам-участницам инициативы “Восточное партнёрство”, которые “проводят реформы и культивируют европейские ценности”, следует предоставить перспективу членства в Евросоюзе.

У Литвы свой интерес в этом вопросе. “Старые” же члены ЕС не горят желанием признавать европейские устремления ведущей тройки «Восточного партнёрства». В недавнем ежегодном выступлении в Европарламенте председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал возможное следующее направление расширения Европейского союза. И это не Молдова, Украина или Грузия, а страны Западных Балкан.

Навстречу V саммиту «Восточного партнёрства»

24 ноября в Брюсселе состоится V саммит программы Евросоюза “Восточное партнёрство”, запущенной в 2009 г. для усиления влияния ЕС на политику и экономику шести постсоветстких стран – Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Армении и Грузии.

Предыдущий форум прошёл в мае 2015 г. в Риге, после чего даже отцы-основатели «Восточного партнёрства» стали говорить о провале данной инициативы. В январе 2016 г. министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что программа “Восточного партнёрства” провалилась, поэтому польское правительство “отбросило эту концепцию как неправильную”. “Этот формат партнёрства только создаёт иллюзию, но не даёт перспектив членства в Евросоюзе таких стран, как Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия и Азербайджан”, - отметил Ващиковский.

Британская The Guardian тогда писала, что Евросоюз создавал «Восточное партнёрство» с целью “заманить в объятия Брюсселя” шесть стран постсоветского пространства через политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, однако две из них – Белоруссия и Армения – вступили в Евразийский экономический союз, являющийся своеобразным конкурентом ЕС, Азербайджан потерял интерес к программе, а оставшиеся три страны (Молдова, Грузия и Украина) не продемонстрировали выдающихся результатов, в итоге участники Европейского союза даже не знают, что делать с «Восточным партнёрством» – продвигать этот план и дальше или уменьшить амбиции.

Сейчас в странах Евросоюза работают над текстом так называемой “Брюссельской декларации”, которая должна быть одобрена на ноябрьском саммите «Восточного партнёрства». Главные споры идут вокруг того, следует ли включать в неё пункт о признании европейских стремлений Украины, Молдовы и Грузии. Такое предложение уже было в “Рижской декларации” предыдущего саммита 2015 г., но в итоговом документе пункт европейской перспективы стран-участниц ВП чётко так и не был прописан.

Украина, Молдова и Грузия хотят конкретики и активно пытаются добиться предоставления им перспективы присоединения к ЕС на Брюссельском саммите, для чего договорились действовать сообща. В июле председатели парламентов трёх стран направили групповое прошение в Европарламент: молдавский, украинский и грузинский спикеры попросили евродепутатов принять до Брюссельского саммита «Восточного партнёрства» резолюцию о перспективе членства Молдовы, Грузии и Украины в ЕС.

В конце августа в Киеве и начале сентября в Таллине об активизации повестки саммита “Восточного партнёрства” и более тесном сотрудничестве и координации по вопросам взаимоотношений с Евросоюзом договорились министры иностранных дел трёх стран. А 15-16 сентября в ходе встречи по вопросам подготовки к V саммиту «Восточного партнёрства» депутаты молдавского, украинского и грузинского парламентов (Молдову на ней представляли вице-спикер Юрий Лянкэ и председатель фракции ДПМ Мариан Лупу) подписали совместную декларацию под названием “Коммюнике о стратегическом переосмыслении «Восточного партнёрства”.

Авторы документа призвали участников предстоящего саммита в Брюсселе учесть заслуги “ведущей тройки” «Восточного партнёрства» и признать перспективу вступления этих стран в Европейский союз.

“Обратиться в Европейский парламент для принятия резолюции с просьбой о политической поддержке и дорожной карте для членства. Организовать специальные слушания в Европарламенте относительно будущего «Восточного партнёрства”, - говорится в совместном коммюнике. Однако, как пишет европейская пресса, против включения в итоговую декларацию Брюссельского саммита «ВП» пункта о европейских перспективах Украины, Молдовы и Грузии выступают Германия и Нидерланды.

Обидно, однако…

“Ведущую тройку «Восточного партнёрства» весьма раздражает то, что в Брюсселе не ценят политические и экономические “жертвы”, на которые пошли Киев, Кишинёв и Тбилиси. И это очень ясно видно на примере другой страны-участницы программы “Восточное партнёрство” - Армении.

В то время как Молдова, Украина и Грузия предпочли внешнеполитическую одновекторность, пошли на сознательную потерю российского рынка ради углубления отношений с ЕС и при подписании Соглашения об ассоциации безропотно согласились практически на все условия Брюсселя, официальный Ереван стал двигаться другим путём.

Осенью 2013 г. Армения отказалась парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС вместе с Молдовой и Грузией на Вильнюсском саммите «Восточного партнёрства» в связи «с появлением новых международных обязательств», а потом вообще вступила в Евразийский экономический союз. Но это только на время испортило отношения Еревана с Брюсселем. Уже в октябре 2015 г. Совет Европейского союза в ходе заседания на уровне министров иностранных дел уполномочил Еврокомиссию начать переговоры с армянской стороной о новом всеобъемлющем соглашении Армения-ЕС, а 2016 г. стал рекордным по объемам финансовой помощи, предоставленной Евросоюзом Армении.

В марте этого года Армения и ЕС парафировали новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Подписание этого документа планируется как раз на ноябрьском саммите «Восточного партнёрства».

Новый рамочный договор с Евросоюзом учитывает факт членства Армении в Евразийском экономическом союзе, и европейских чиновников это нисколько не смущает. Более того, как заявил посол Литвы в Армении Эрикас Петрикас, “противоречия в этом нет, наоборот, это полезно для сотрудничества”. Эта позиция ЕС кардинально отличается от того, что европейские чиновники говорили, когда Молдова готовилась к парафированию и подписанию Соглашения об ассоциации. Вот, например, слова главы представительства Евросоюза в Молдове Дирка Шубеля образца 2011 г.: “Молдова, как и остальные государства СНГ, должна решить, по какому именно пути необходимо идти, т.к. Европейский союз и Евразийский таможенный союз – несовместимые для нас вещи”.

Кроме подписания нового, более “щадящего”, чем у той же Молдовы, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, Армения и Евросоюз ведут переговоры и по упрощению визового режима. Обсуждение данного вопроса идёт и с Азербайджаном, который тоже не стремится вступить в ЕС и только приступил к переговорам о новом всеобъемлющем соглашении с Евросоюзом. Всё это не может не раздражать Молдову (получила безвиз с ЕС в апреле 2014 г.), Грузию (безвиз действует с марта 2017 г.) и Украину (действует с июня 2017 г.), которые пришли ко всем этим преференциям при гораздо более жёстких стартовых условиях.

Киев, Кишинёв и Тбилиси считают, что как лидеры «Восточного партнёрства» достойны большего. Как отметил недавно министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, инициатива Евросоюза “Восточное партнёрство” должна соответствовать интересам и амбициям всех стран-участниц. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин ещё в мае заявил, что ЕС должен перейти на дифференцированный подход в рамках программы “Восточное партнёрство”.

“Я считаю, что наступило время подумать об эффективной дифференциации внутри «Восточного партнёрства». Не могут страны, у которых есть ассоциация и безвизовый режим, делать то же самое, что и страны, которые абсолютно не стремятся ни сейчас, ни в будущем к евроинтеграции. Не может быть так, чтобы одни и те же задачи ставили Украине и Армении, не может быть так, чтобы нам были выделены одни и те же ресурсы, в том числе финансовые. Каждый участник «Восточного партнёрства» должен восприниматься, исходя из своих достижений”, - заявил глава украинского МИДа.

Приближающийся V саммит «Восточного партнёрства», по мнению Климкина, как раз и должен стать определённой гранью в реализации индивидуального подхода к странам-участницам данной программы ЕС.

К «Восточному партнёрству» добавят “+”

Несмотря на настойчивость Кишинёва, Киева и Тбилиси в вопросе признания перспективы их вступления в Европейский союз на ноябрьском саммите «ВП» в Брюсселе, большинство экспертов скептически оценивают шансы включения этого пункта в итоговую декларацию саммита. Как сообщала Deutsche Welle, ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии, категорически против признания со стороны ЕС европейских стремлений Украины (а вместе с ней Молдовы и Грузии) выступают Нидерланды, которых косвенно поддерживают Германия и Франция.

Ещё в прошлом году еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан заявил, что среди граждан Евросоюза преобладает усталость от постоянного расширения и новых членов, поэтому в течение ближайшего десятилетия никто не будет принят в ЕС. А полторы недели назад, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом “Состояние Союза”, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что если Европейский союз и расширится (но не ранее 2020 г.), то следующим направлением расширения станут страны Западных Балкан, то есть Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия. Так что Молдове, Грузии и Украине пока ничего не светит.

Однако надо что-то делать с «Восточным партнёрством», тем более что на носу его очередной саммит. Закрыть этот проект как бы нельзя – это всё равно, что признаться в собственном провале. Кстати, весьма недешёвом: с начала реализации программы “Восточное партнёрство” в 2009 г. страны-участницы получили из фондов ЕС более 3,2 млрд. евро. Но и сохранение прежнего формата невозможно, ввиду его бесперспективности.

В европейской прессе в последнее время много пишут о “перезагрузке” «Восточного партнёрства» и его “ребрендинге”. Активизировались и опустившие было руки “отцы-основатели”: Швеция заявила о намерении перезагрузить данную инициативу, а Польша - о своём желании возродить «Восточное партнёрство» и активизировать его путём применения “диверсифицированного подхода к странам-участницам”.

Судя по последним инициативам Брюсселя, этот “диверсифицированный подход” будет больше лежать в экономической, нежели политической плоскости. В середине сентября стало известно о проекте доклада с рекомендациями Европейского парламента другим европейским институтам по программе “Восточное партнёрство”. Для Украины, Молдовы и Грузии как передовиков «ВП», Европарламент предлагает применить усовершенствованную модель сотрудничества под названием “Восточное партнёрство-плюс”. Она предусматривает отмену платы за роуминг, введение односторонних тарифных преференций, создание широкополосных каналов связи высокой мощности, а также разработку “нового европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц «Восточного партнёрства», которые достигли наибольшего прогресса в реформах”.

Такая модель “+” может быть предложена и трём другим участницам «Восточного партнёрства» – Армении, Белоруссии и Азербайджану, “когда они будут готовы для таких расширенных возможностей”.

Подобная форма сотрудничества вполне устраивает, например, официальный Минск, который давно уже настаивает на появлении у «Восточного партнёрства» “экономического измерения” и категорически не желает делать политический выбор между Россией и Западом, т.к. это, как заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, контрпродуктивно. Но устроит ли подобная модель Молдову, Украину и Грузию?

Эксперты тем временем отмечают, что в какую бы сторону ни осуществился ребрендинг «Восточного партнёрства» на ноябрьском саммите в Брюсселе, странам-участницам этой инициативы стоит готовиться к пересмотру объемов финансирования. Пока действует нынешний бюджет ЕС на 2014-2020 гг., принятый ещё до британского Brexit-a, поступление средств по ранее утверждённым программам гарантировано. Однако после 2020 г. сокращение финансирования в рамках восточной политики Брюсселя, считают они, неизбежно.