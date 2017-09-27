Дарья Асламова: Когда четыре мужика несли меня за руки и за ноги по кишиневскому аэропорту, мне казалось, я вижу какой-то фантастический сон

Когда четыре мужика несли меня за руки и за ноги по кишиневскому аэропорту, мне казалось, что я вижу какой-то фантастический сон. Пятый шел сзади и нес мою сумку. Он также отвечал за мои туфли, которые все время падали. Тогда вся процессия останавливалась, и мне этот «прынц» словно золушке надевал туфельку.

Нести меня было тяжело. Мужикам мешали автоматы. Они злились, матерились и часто меня роняли. Один раз крайне неудачно – на ступеньки лестницы, когда я ударилась всей спиной. Впереди маячила зона дьюти-фри, где праздные туристы покупали молдавский коньяк. Мужикам стало неудобно. Один из них начал меня уговаривать: «Вы же взрослая женщина! Встаньте на ноги! Это депортация». «Выдайте мне бумагу, где четко будет указана причина депортации, и я пойду сама». «У вас нет оснований для въезда в Молдову», - неуверенно заметил он. «Еще какие основания! Меня лично пригласил президент вашей страны, и завтра я должна брать у него интервью!» «Это вовсе не основание для въезда. Мало ли кто вас пригласил».

Молдавские полицейские обошлись с нашим корреспондентом очень грубо

Другой принялся меня стыдить. «Сейчас все вас увидят. Неужели вам не стыдно?» «Мне?! – возмутилась я. – Это вам должно быть стыдно. Четыре здоровенных мужика силой волокут женщину». Когда меня внесли в зону дьюти-фри, я решила, что пришел мой час бороться за права человека.

В голове вертелось только: «Свободу Юрию Деточкину!» Но потом я выдала более современное. «Вы совершаете насилие над российским журналистом! Да здравствует свобода прессы!» Люди остолбенело смотрели нам вслед, и у мужиков сдали нервы. Они побежали, раскачивая меня из стороны в сторону.

Потом темная машина. И вот меня словно мешок закидывают в румынский самолет. Я приземлилась на пол прямо у ног стюардессы. Надо было видеть глаза пассажиров!

У президента Молдовы власти меньше, чем у английской королевы

Но мои приключения на этом не закончились. Когда наш самолет приземлился в Бухаресте, на борт поднялась румынская полиция. Увидев мое заплаканное лицо, полицейский меня тут же успокоил: «Не волнуйтесь! Вы уже в Европе! Здесь вас никто не обидит. Я вас сейчас отвезу в полицию, и мы во всем разберемся». Уже в его машине я, всхлипывая, объяснила: «Я поехала брать интервью у президента страны. А парламент, который делает все, чтобы его унизить, запретил мне въезд». Полицейский перешел на политкорректный шепот: «Это дикая страна! Там нет порядков и закона. А еще хотят в Европу! Молдавская полиция прислала нам документ, чтобы мы вас задержали, потому что вы дебоширили в аэропорту и оказывали сопротивление полицейским. А оказывается все дело в политике». «Это полиция дебоширила! – возмутилась я. - Я выражала свой протест лежа и сидя».

Меня благополучно впустили в страну, и ночью я оказалась в Бухаресте в состоянии полного шока. Вся поездка с самого начала выглядела шпионским триллером. Я, конечно, не ожидала красной дорожки в аэропорту и оркестра, но все-таки я ехала к ПРЕЗИДЕНТУ страны! Я уже была в курсе, что российским журналистам, депутатам и даже российским артистам въезд в страну запрещен. Их отлавливают на рейсах из Москвы и вышвыривают из страны с безумной формулировкой «нет оснований для въезда». Поэтому предусмотрительно купила билет через Бухарест (в прошлом году мне удалось проехать в Молдову именно таким путем).

Но пресс-секретарь президента Додона Иван Чебан заверил меня, что решит вопрос моего въезда через Совет безопасности(!) страны. Я опешила. Неужели такое простое дело нужно решать аж через Совет безопасности?! Ведь Молдова и Россия не находятся в состоянии войны. И вот когда я уже мирно попивала чаек в баре бухарестского аэропорта, мне позвонили из пресс-службы президента и сказали, что у меня нет шансов перейти границу. Но мой чемодан уже в брюхе самолета, на руках у меня посадочный талон. Может, проскочу? Не проскочила. Пограничники даже не поленились скачать мои видео из ютуба. Они совали мне под нос мобильные телефоны, где я вещаю с Майдана, и радостно кричали: «Это же вы!»

Мои молдавские попутчики четко объяснили мне в самолете: «Парламент ведет войну с президентом Додоном. Все его законы блокируются, предложения отвергаются. У него прав не больше, чем у английской королевы. Он президентствует, но не правит. Фактически идет узурпация государственной власти, медленный переворот».

Но нет. У президента Молдовы власти меньше, чем у английской королевы. Ее величество может пригласить к себе гостей, и английская полиция вытянется в струнку и отдаст честь визитерам. Их не будут валять в пыли на полу аэропорта, как это случилось со мной, в маленьком, но гордом городе Кишиневе.

Дарья Асламова