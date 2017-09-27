Додон: ДПМ не сможет вписать в Конституцию положение о евроинтеграции и ограничить полномочия президента. Пусть впишут, что Плахотнюк навеки хозяин Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что властям не удастся вписать в Конституцию положение о том, что европейская интеграция является стратегическим курсом развития страны. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью радио "Europa libera".

"Они сами не верят в то, что делают, - сказал Додон. - Они выступили с этой инициативой, чтобы произвести впечатление на Брюссель и убедить кого-то, что они больше европейцы, чем кто-либо. Им никто уже не верит - ни Брюссель, ни граждане РМ. Может, еще кто-то верит им в США, но не думаю, что это будет долго продолжаться".

Он считает решенным вопрос, о том, что власть в РМ изменится: "Ясно, что эта власть уходит. И я сказал об этом представителю Евросоюза Федерике Могерини, когда мы недавно встречались в Иране. Мы должны сесть и обсудить, что будем делать дальше, как будем сотрудничать. У нас есть Соглашения и с Евросоюзом, и с Россией, и с СНГ, мы стремимся получить статус наблюдателя в Евразийском Союзе. Мы должны сотрудничать со всеми",- отметил он.

Президент также считает, что власти могут попытаться ограничить его полномочия, но "ничего у них не получится": "Для этого необходимо изменить Конституцию. Если ДПМ придет с подобными идеями, они и вовсе могут вписать в Конституцию, что Демпартия и Плахотнюк навечно являются хозяевами Молдовы. Я думаю, что все это глупости, нет никаких шансов реализовать это на практике. Граждане не позволят".

По мнению главы государства, за инициативами Либеральной партии об отстранении от власти президента также стоит ДПМ: "Либералы - такие своеобразные посланники ДПМ и Плахотнюка, они намекают на что-то. Они посылают сигналы, что могут пойти на импичмент президента. Давайте! Давайте пойдем на референдум, возьмите на себя все риски и последствия, посмотрим, чем все это кончится. А кончится все это революцией. Я говорю об этом прямо, так как об этом открыто говорят люди".