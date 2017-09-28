Все четверо вице-председателей "Нашей партии" отправились на север Молдовы для встречи с местными жителями. Об этом на своей странице в Facebook в среду написал заместитель председателя НП Дмитрий Чубашенко.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он с Илианом Кашу посетил село Ильичёвка района Флорешть, а вице-председатели Елена Пануш и Николай Ципович предприняли десант в село Ларга района Бричень.

"Плахотнюк покупает депутатов, как мы покупаем поросят на базаре. Разница только в том, что поросенок стоит 800 леев, а депутат несколько миллионов" - и это самое безобидное, что довелось услышать о нынешней молдавской власти от людей на рынке Ильичевки", - сообщил политик.

Жители села жалуются на примара - единственного местного лидера-землевладельца. "Люди говорят, что он не заботится о селе. Центральная улица Ильичёвки разбита, но примару, с его диковинным белоснежным внедорожником колдобины не помеха. Молодежь, как и из других сел, бежит за границу, и геополитика тут ни при чем", - полагает Чубашенко, добавляя, что молдавским политикам вообще не верят, но на "Нашу партию" надеются.

Он пояснил, что общение с флорештянами проходило и в яблоневом саду. "Люди рады, что есть работа, а их товар хорошо идет на экспорт. Удается продавать яблоки даже в Индию и Францию, но основной рынок - СНГ. Недавно приезжали казахи, увезли прямо из сада яблоки урожая уже этого года. Сейчас грузятся рефрижераторы на Россию.

В саду и в поле людям также не до геополитики: были бы работа и рынок сбыта", - констатировал Чубашенко, отметив, что НП выступает за ввод моратория на споры о геополитике, "чтобы не морочить гражданам голову проектами интеграций на Западе или на Востоке, а заняться решением молдавских проблем".