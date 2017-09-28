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Политика
Чем обернутся протесты первого октября
27.09.2017

Колумнист Sputnik, опираясь на прошлый опыт действий "конструктивной оппозиции", постарался понять, чем обернутся протесты первого октября

Кто-то из политологов однажды допустил в своем лексиконе выражение "протестная демократия". Это, напомню, когда в стране что-либо решается благодаря массовым акциям протеста.

А у нас в Молдове нет протестной демократии.

Зато есть протестная демагогия. По крайней мере, там, где речь идет о "конструктивной оппозиции" в виде платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и партии PAS ("Действие и солидарность") Майи Санду. Вот буквально недавно немногочисленные сторонники этих двух карликовых политформирований решили снова встретиться в Кишиневе, чтобы "выразить свое недовольство по поводу введения смешанной избирательной системы".

Живым памятником собственной политической неразборчивости стали те "два с половиной человека", кто встал тогда под знамена Нэстасе и Санду, чтобы прошествовать до Телецентра и создать аварийную ситуацию, поставив под угрозу жизни и здоровье людей >>>

К счастью тогда все обошлось.

Но страшно подумать, какой могла быть цена необдуманных действий протестующих, не получивших от своих вождей разумных аргументов о причинах, сути и, главное, целях этой акции протеста.

Кем жертвовать на этот раз призывают Санду и Нэстасе, анонсировав очередной митинг на первое октября, — пока неясно.

Понятно лишь одно — самими собою лидеры жертвовать не будут. Крайним случаем духовного и телесного подвига в подобной ситуации были пару часов простаивания на летней жаре в центре Кишинева вместе с другими протестующими.

Как бы там ни было, у названных партий нет ни политической программы, ни достойных внимания взвешенных контраргументов по поводу того вопроса, который стал поводом для этих "выходов в люди", прочерченных пунктирной линией по шкале времени.

Все упирается в переход на личности и пустые лозунги. Ну чем не "конструктивная оппозиция"! Вроде бы она есть, а вроде бы…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.


 
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