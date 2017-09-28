Илан Шор: коллективные хозяйства - спасение села

Лидер партии «Шор» и примар города Орхей Илан Шор на прошедших в выходные первых массовых встречах с активом партии, ее выступил с программными заявлениями и собственным видением развития Республики Молдова.

Как сообщает портал ТРИБУНА со ссылкой на официальное сообщение партии, молодой политик рассказал опрограмме партии «Шор» и о главных элементах плана действий по выводу экономики, социальной сферы, инфраструктуры и публичного менеджмента из нынешнего кризиса.

«В частности, предлагается внедрить социальные проекты партии, успешно реализованные в Оргееве, на территории всей страны. Таким образом, партия «Шор» намеревается сделать свои программы «Социальные магазины», «Социальное жилье», «Материнский капитал» и другие общегосударственными обязательными программами. Касаясь экономического развития, Илан Шор выступил за усиление роли государства в стратегических отраслях экономики, вплоть до полной монополии в таких сферах, как торговля табачной и алкогольной продукцией, энергетика и др.», — говорится в сообщении.

Важнейшей своей задачей политик считает спасение молдавского села и возвращение его к возможностям товарного производства.

«Для этого необходимо восстановление на добровольной основе крупных коллективных хозяйств, оснащенных техникой и технологиями, поддерживаемых государством, с гарантированными закупками и распределением прибыли среди всего населения села. Это не только поднимет экономику сел, но и существенно улучшит социальное положение сельских жителей, в первую очередь людей старшего возраста. Программой действий партии «Шор» также предусмотрено стопроцентное восстановление минимальной инфраструктуры – полное восстановление дорог всех населенных пунктов и ночного освещения улиц городов и сел. Эта программа будет реализована в самые короткие сроки и осуществится с применением новых технологий и качественных материалов», — говорится в пресс-релизе партии.

По мнению Илана Шора, важным для успешного развития является внедрение новой практики государственного и публичного управления.

По его словам, «только новая власть, близкая к народу, ответственная и профессиональная, позволит построить новую страну». Первой заботой партии «Шор» станет искоренение коррупции, в том числе посредством ужесточения законодательства. Также, в сфере принятия решений, власть будет опираться на решения, принятые сходами граждан и местных референдумах, которые предлагается ввести в регулярную практику на местном уровне. Приблизить власть и правосудие к людям позволит и избрание гражданами местных прокуроров, судей и руководителей территориальной полиции.

По мнению многих наблюдателей, участие Илана Шора в массовых встречах с активом, озвученные программные цели и бурный рост партии «Шор» в последнее время свидетельствует о начале активной работы партии по включению в борьбу за власть», — отмечается в источнике.

Андриана Кептине