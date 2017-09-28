О семье заместителя министра экономики: «Мы поженились в 1993 году, а наш первенец родился в 2008»

Супруга заместителя министра экономики Виталия Юрку – Анжела раскрыла подробности своей семейной жизни после рождения детей. У пары трое детей: Илинка в возрасте 8 лет, Илие, которому 6 и Иустина, которой почти 2 года.

В ходе телепередачи Mama Miaна канале Canal 2 супруга заместителя министра рассказала, что рождение детей очень ее изменило, и сделало счастливей.

«Первый ребенок – начало новой жизни. Когда я пришла домой со своей первой дочкой, которой было всего 10 дней от роду, мы решили ее искупать. Мой муж спросил меня, как я намерена это сделать одна, но я это сделала, и у меня отлично получилось», — рассказала она.

Анжела Юрку добавила, что все три ее беременности протекали по-разному, но все они добавили ей килограммы. «Во время первой беременности мной овладевал страх, чтобы все было нормально, во время второй – страха было меньше, а во время третьей – сплошное счастье». «Мать троих детей намного более дисциплинирована, более проворна, терпима и проще ко всему относится, в том числе к манипуляциям детей. Дети должны понимать, что главными в доме являются родители».

Что касается взаимоотношений с мужем, Анжела Юрку рассказала, что поженились они в 1993 году, после того как познакомились в Экономической академии, где были одногрупниками, и сидели за одной партой.

«Мы поженились в 1993 году, а первый ребенок родился в 2008. За это время мы поняли, что последуют изменения, и мы это восприняли с радостью», — уточнила она.

Супруга заместителя министра также отметила, что секретом хороших взаимоотношений является общение. В семье все следует обсуждать, и нее молчать о том, что не нравится.

«При рождении первенца я делала все сама, но потом позволила и ему участвовать», — уточнила Анжела Юрку.

Также она рассказала нам, что Виталий Юрку много работает и обычно возвращается домой поздно.