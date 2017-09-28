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Штрафовать телеканалы за названия городов на русском языке не будут: КСТР дал «задний ход»
28.09.2017

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) осознал всю абсурдность ситуации и решил не штрафовать телеканалы за произношение названий населенных пунктов Молдовы на русском языке.

Говоря «Кишинев» вместо «Кишинэу», «Бельцы» вместо «Бэлць», «Фалешты» вместо «Фэлешть» и так далее, дикторы телеканалов, вещающих на русском языке, все же нарушают закон. Но наказаны за это они не будут.

– Надзорный орган, как и ранее, не будет штрафовать телеканалы за русские названия городов. Мы никогда не будем штрафовать за то, что Нистру называют Днестром. Думаю, что не будет и особой трагедии, если город Отачь назовут Атаками.

Мы не просим называть Лондон Лондрой или Бухарест – Букурешть. Речь идет о названиях молдавских населенных пунктов, – завил глава КСТР Драгош Викол.

Как оказалось, вся история началась с лившихся сплошным потоком жалоб телезрителя Константина Нуну. Он уже много лет ведет борьбу против названий на русский лад и регулярно просит КСТР навести «порядок», то есть, изменить правила русского языка.

При этом жалобщик сослался на Закон об административно-территориальном устройстве (принят в 1994 году). В нем  населенные пункты в русском переводе приведены в транскрипции с молдавского языка: Кишинэу, Бэлць, Кэушэнь, Басарабяска и так далее.

Как известно, капля камень точит. КСТР решил удовлетворить его просьбу и объявил о запрете употребления русских названий. На это уже ко всему привыкшие пользователи соцсетей отреагировали с юмором: «Уважаемые кишинэуцы и кишинэуки, а также бэлцяне и бэлцянки, орхеевцы и орхейки, кахулчане и кахулки, тигиняне и тигинки... Видимо, так, по версии КСТР, должны выглядеть новости на русском языке».


 
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