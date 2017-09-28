Правозащитник нацменьшинств рассказал об языковых проблемах в юстиции (ВИДЕО)

По мнению Сергея Мишина, на протяжении многих лет происходит плановое уничтожение языка в системе юстиции. Об этом он заявил в рамках круглого стола на тему проблем языковой политики РМ и путей их решения. Мишин отметил, что в процессе судопроизводства, а также на досудебной стадии производства, граждане Молдовы, не знающие государственного языка, постоянно сталкиваются с массой проблем.

Так, например, подача искового заявления на русском языке квалифицируется судьями как недостаток. Последние дают ограниченное время на перевод данного документа на государственный язык, а в случае если сторона это не производит, суд просто отказывает в принятии искового заявления.

— Граждане РМ сталкиваются с проблемами языка не только в судебных инстанциях.

Это повсеместно происходит и при выписывании протоколов об административных правонарушениях, когда протокол составляется на государственном языке, хотя на обратной стороне есть ссылки на нормативные акты о предоставлении переводчика, а в случае если таковой возможности не существует, инспектор, составляющий данный акт, имеет право перейти на заполнение на русском языке.

Однако это не соблюдается, и заполнение происходит на государственном языке, без разъяснения положений статей и тяжести совершенного правонарушения, — отметил правозащитник, который также являлся одним из организаторов круглого стола. Мишин также отметил, что была искоренена статья 19 Закона о законодательных актах, которая ранее предусматривала обязательный перевод всех законопроектов на русский язык.

Это, по словам эксперта, приводит к дискриминации и попранию прав общества на информирование и участие в полном объеме в управлении государством. Помимо прочего острой остается и вопрос о возможности использовать русский язык при обращении в органы государственного управления.

Многие граждане жалуются на то, что ответы на их письменные заявления, направляемые на русском языке, в том числе в суды, предоставляются на государственном языке или же, что заявления отклоняются по языковой причине. В то же время веб-сайты отдельных государственных органов не дублируются на русском языке, что также является проблемой, отметил Мишин.

— Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что на сегодняшний момент наше государство не защищает граждан, а, наоборот, ставит их в положение безвыходности и постоянного противостояния государственной машине.

Это противоречит всем международным принципам построения правового государства и механизма взаимодействия между органами власти и народом, — констатировал правозащитник.

Чтобы устранить данные разногласия, он предложил: