Социалисты потребовали от Грозаву расторгнуть договор с фирмой-фантомом, приближенной к брату Киртоакэ

Муниципальные советники фракции Партии социалистов потребовали от вице-примара Нистора Грозаву провести проверку, подготовить отчет по состоянию остановок в Кишиневе и расторгнуть контракт с фирмой — фантом приближенной брату градоначальника Лучианом Киртоакэ.

Мунсоветник социалист Виктор Поляков сказал в среду на пресс-конференции, что в 2007 году примар подписал контракт о государственно-частном партнерстве с компанией Epa Media, которая обязалась за свой счет на протяжении 10 лет построить и содержать 300 остановок в хорошем состоянии, взамен на это устанавливала рекламу.

Он отметил, что в контракте сказано, что если одна из сторон откажется продлевать контракт, об этом необходимо проинформировать за 12 месяцев до его истечения. — Примар, зная о том, что компания не содержит в надлежащих условиях остановки, не проинформировал компанию, что контракт не будет продлеваться и, таким образом, он автоматически был продлен еще на пять лет. Компания не выполнила свои обязательства, не ремонтировала остановки.

Теперь из-за халатности градоначальника горожанам придется еще пять лет ждать транспорт на сломанных остановках, — заявил он. По словам советника, теперь ни примэрия, ни муниципальный совет ситуацию значительно изменить не могут.

— С юридической точки зрения Грозаву может, если этого не сделал Киртоакэ, провести отчет о состоянии остановок, сколько денег нужно на решение проблемы, и потом представить компании этот отчет и сказать, что они не выполняют контракт. После потребовать мирным путем и по инициативе обеих сторон расторгнуть контракт. Если не захотят расторгнуть контракт с обеих сторон, тогда придется обращаться в суд в Вену, — сказал Поляков.

Он сообщил журналистам, что поступила информация о том, что долги компании Epa Media выкупила компания, имеющая отношение к брату градоначальника Лучиану Киртоакэ. Он не исключает, что именно по этой причине Epa Media не захочет расторгать контракт. Социалист считает, что в случае с остановками очевидны корыстные интересы примара и его брата.

Советник Юрий Витнянский сказал, что глава управления бухгалтерского учета и экономического анализа примэрии Евгения Чумак, как и примар, знала о проблеме, но ни разу на заседаниях об этом не говорила. — В случае расторжения контракта по инициативе примэрии местные власти должны будут выплатить компании Epa Media около 60 млн. леев – деньги, на которые можно было бы установить 310 детских площадок, — отметил Витнянский.

Он сообщил, что есть еще один вариант расторжения контракта, но для этого надо найти другую компанию, а также поговорить с Грозаву, чтобы начать договариваться об обоюдном расторжении договора. В бюджете на 2017 г. было заложено более 2 млн. леев в управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на ремонт остановок, но деньги не были использованы, так как нет возможности вмешаться в ситуацию и изменить состояние остановок.

Муниципалитет не может поддерживать частный бизнес. — Во всей данной ситуации стало известно еще об одном интересном моменте. Долги компании Epa Media выкупила компания, приближенная брату примара. Все доходы компания перечисляет ликвидатору долга, а это 2/3 от всей суммы, — отметил Витнянский. Советник Антон Лядский задался вопросом, к кому обращаться и кому платить деньги за ремонт остановок. Он считает, что местные власти поставили муниципий в такую ситуацию, когда деньги есть, но их нельзя потратить.