В Молдове аккредитацию теперь требуют, даже если ты приехал родственника хоронить!

Почему к приезжим стали относиться с подозрением и заранее видеть в них врагов нашей страны?

В последнее время скандалы с выдворением российских журналистов случаются все чаще. Под ударом оказываются сотрудники ведущих изданий. В тоже время, сотрудников СМИ заранее подозревают в чем-то непотребном, даже если они приехали в частном порядке. И порой это доходит до абсурда.

- 20 Августа меня тоже чуть не депортировали из вашего города! Я прилетела похоронить свекра, т.к. супруг мой попал в реанимацию, а кроме нас у него никого нет. Первый вопрос пограничника был о роде моей деятельности. Отпираться бесполезно - они интернетом пользоваться умеют. На сообщение о том, что я еду не по работе, погранец вызвал старшего офицера. Тот меня отвел в сторонку и долго смотрел мне в глаза, - рассказала журналист Анжела Дружинина.

Она предъявила доверенность от мужа на получение свидетельства о смерти, тела из морга и все процедуры, связанные с кремацией и захоронением. Потом он долго интересовался кто ее встречает, где она буду жить и почему меня вообще никто не встречает.

- Я хорошо ориентируюсь самостоятельно и прошу меня не задерживать так как уже поздний час, а с утра мне нужно приступить к выполнению печального задания. - У вас должна быть специальная аккредитация, - отрезал опграничник. - На похороны родственника не нужна аккредитация, - настояла Анжела Дружинина. В итоге он повернулся ко мне на 90 градусов: - Надеюсь, вы ничего лишнего себе здесь не позволите... - Больно надо, - подумала журналистка, устало направляясь к страждущим таксистам...

Никита ЗВЕРЕВ