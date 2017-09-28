Как на центральном рынке Кишинева проверить овощи на нитраты и уберечь пальцы от агрессивных продавцов с топором

Корреспондент «Комсомолки» отправился на базар, чтобы провести эксперимент, который может повторить любой желающий.

Когда мы с фотокорреспондентом «Комсомольской правды» в Молдове Сергеем Седлецким отправлялись на Центральный рынок Кишинева, чтобы проверить местные товары на содержание нитратов, нас предупредили о необходимости быть осторожными: люди, дескать, разные, и на проверки реагируют по-разному. Тем более, что мы - не контролирующий орган и на рынок отправились как рядовые потребители.

С собой взяли камеру и нитрат-тестер, который был любезно предоставлен нам молдавским Агентством по защите прав потребителей. Откровенно говоря, в нем нет ничего необычного — это компактный прибор с небольшой иголкой на конце, приобрести который можно совершенно свободно. Цена вопроса — около 3 тысяч леев.

- Это прибор для домохозяек! - шутят санитарные врачи на рынке. - Чтобы делать выводы о состоянии продукта, необходимы лабораторные исследования.

Правда в этих словах, конечно, есть, тем более, что «ручные» нитратомеры измеряют все-таки количество ионов, а вот ионов чего именно, сказать наверняка при помощи такого прибора нельзя. Да и времени нет - ни у нас, ни у домохозяек, сейчас вовсю занимающихся закрутками.

Чтобы узнать, как правильно проверить продукты, мы отправились в расположенный на территории рынка офис Агентства по безопасности пищевых продуктов.

- Мы, представители агентства, по территории рынка, честно говоря, не ходим, - рассказывает работник лаборатории Ольга Жунку. — Ведь как действует прибор? Мы делаем три втыкания в продукт - в разные его зоны, потому что каждая зона может иметь разные показатели, например, по содержанию нитратов. Затем вычисляется среднее арифметическое, которое уже и является показателем по продукту.

Не ходим мы потому, что любой продукт при проникновении вовнутрь начинает портиться. Естественно продавщица проверенный нами продукт не выкинет, вернет на прилавок и будет продавать испорченный. Ладно, если это яблоко — там за счет содержания железа его состояние будет более-менее понятно покупателю по внешнему виду, а вот арбуз будет не так заметен. Из-за сахарозы к вечеру он внутри может полностью испортиться! Поэтому мы такие вещи не практикуем.

Ольга Жунку: - Опасность нитратов довольно сильно преувеличена

В общем, делаем вывод: проверили какой-то продукт — лучше его купите или постарайтесь, по крайней мере, убедить продавца снять его с продажи. И еще один важный момент: перед использованием прибора обязательно протрите иглу спиртом!

- Вы знаете, опасность нитратов довольно сильно преувеличена, - говорит Ольга Жунку. - Надо понимать, что они есть во всем — нет их разве что в дистиллированной воде. Нитраты есть в вас, во мне, и это нормально. Нет продуктов без нитратов! Другое дело, что их количество не должно превышать норму. А норма определяется исходя из потребления того или иного продукта. Норма идет согласно ГОСТу.

- А какая она — норма?

- У каждого продукта своя. Вообще считается так: продукты частого употребления, например, яблоко и виноград - это 60 мг/кг, помидоры — это 80 мг/кг. У свеклы — 1400, у зелени — 2000-2500. Все это определяется исходя из информации о том, сколько человек может употребить такого продукта. Килограмм петрушки вы, вероятно, за раз не съедите...

При использовании устройства в меню необходимо выбрать проверяемый продукт — в карту памяти прибора уже внесена информация о допустимых нормах.

- Все наши аппараты проходят сертификацию, - говорит Ольга Жунку.

- А обычный гражданин, который приобрел такой прибор, тоже должен получить к нему сертификат?

- Если он купил в аккредитованном месте, к прибору такой сертификат должен прилагаться.

- А если, скажем, человек купил его по интернету?

- Он может отнести его в наши органы, если желает удостовериться в правильности его работы. Но каждый прибор имеет свою погрешность! Она, как правило, составляет около 5% от показанного результата, поэтому если устройство показало превышение нормы — это не страшно! Во-первых, надо учитывать погрешность, во-вторых, небольшое превышение нормы не наносит серьезного вреда здоровью.

«Ручные» нитратомеры измеряют все-таки количество ионов, а вот ионов чего именно, сказать наверняка при помощи такого прибора нельзя.

У многих из вас может возникнуть вопрос: а как поступить в случае, если прибора нет? Можно обратиться в Агентство по безопасности пищевых продуктов прямо на рынке — местная лаборатория предоставит вам результаты проверенных продуктов. Процедура совершенно бесплатная. Но самый начальный этап — просите у продавца талоны на продукты. На каждый его вид должен быть отдельный документ с печатью — если таковой имеется, значит, товар прошел контроль и разрешен к реализации.

- Бывают случаи, когда продавец начинает отвлекать ваше внимание, начинает «искать» талон, чтобы убедить вас в его наличии, хотя самого документа на руках у него может не оказаться, а есть и те, кто может откровенно нахамить. Но у вас есть право на информацию и вы вправе им пользоваться! Со здоровьем шутки плохи.

ЧЕМ ОПАСНО ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НИТРАТОВ

Для начала давайте разберемся, что такое нитраты и как они появляются в овощах и фруктах. Нитраты – это соли азотной кислоты, которые присутствуют во всех без исключения живых организмах. Нормальное питание и развитие растений без нитратов невозможно! Нитраты содержатся и в почве, и в удобрениях, которые используют производители. Со временем количество нитратов накапливается в почве. Поэтому и в урожае их количество увеличивается.

Допустимая суточная доза для нитратов 0 – 3,7 мг/кг массы тела. Превышение нормы может вызвать отравление: у заболевшего появляются тошнота, боль в области желудка, усиливается слюноотделение, начинаются рвота и понос. Человек испытывает слабость, сильную головную боль, сонливость, нарушается координация движений. При этих симптомах необходимо обратиться к врачу.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Некоторое время назад, как на условиях анонимности рассказал нам представитель контролирующих органов, его коллега отправился на рынок, чтобы проверить: правильные ли гири используются реализаторами — нет ли, скажем, магнитов, просверленных отверстий. Рядовая процедура... Вот только едва не закончившаяся получением увечий - «контролера» местные продавцы забросали гирями, а один из них, в мясном отделе, при проверке - видимо, для устрашения, - ударил тесаком по прилавку прямо рядом с рукой проверяющего. Едва палец не отрубил!

КСТАТИ

Как уменьшить влияние нитратов на организм?

А. Употреблять овощи своего сезона, то есть когда овощи выросли под открытым небом.

Б. Мыть их. Мытье уменьшает содержание нитратов на 10%, а при механической очистке (чистке кожуры) на 15 — 20%.

В. При замачивании овощей на длительное время перед приготовлением за 2 – 3 часа в воду переходит до 60% нитратов.

Г. Принимайте в достаточном количестве витамины С (аскорбиновая кислота), Е, пейте зеленый чай, фруктовые соки. Нейтрализовать поступившие в организм нитраты помогут ягоды черной и красной смородины.

Дмитрий КОБЗАРЬ