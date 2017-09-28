Тузы в рукаве Михая Гимпу

Решение Либеральной партии (ЛП) бойкотировать референдум об отстранении первого вице-председателя ЛП Дорина Киртоакэ от должности генерального примара столицы можно понять. С одной стороны, либералы, возможно, хотят сказать обществу, что не признают этот референдум, потому что, по их мнению, он не обоснован юридически, но с другой стороны, не исключено, что бойкотирование референдума является ловкой политической игрой либералов, потому что в рукаве у Михая Гимпу, по его словам, есть минимум два туза. Каковы эти два туза, мы можем только догадываться.

Первый из них, возможно «скрывается» в ст. 199 Кодекса о выборах, в которой говорится, что «Местный референдум считается несостоявшимся, если в нем приняли участие менее одной трети от числа граждан, включенных в списки избирателей». В 2010 году коммунистам удалось совершить небольшое «чудо», когда они, призвав людей бойкотировать референдум о возвращении к прямому избранию президента страны, добились его провала. Видимо, либералы учли этот прецедент, и теперь надеются, что референдум об отстранении Дорина Киртоакэ постигнет та же участь.

Еще одним аргументом в пользу либералов является и последний референдум об отстранении Траяна Бэсеску от должности президента Румынии, который так же провалился. Еще такими примерами могут послужить и провал нескольких попыток избрать столичного примара в 2005 году, когда из-за низкой явки, результаты этих плебисцитов не были признаны.

Не исключено, что либералов подвиг на этот шаг и отказ некоторых правых проевропейских оппозиционных сил участвовать в этом референдуме, а это повышает шансы либералов на успех.

Вторым тузом в рукаве Михая Гимпу может стать и ст. 198 Кодекса о выборах, в которой говорится, что «Решение об отзыве примара считается принятым путем местного референдума, если за него подано равное или большее количество голосов по сравнению с поданными при избрании примара, при условии, что за него проголосовало не менее половины избирателей, принявших участие в референдуме».

Третий свой мандат примара Дорин Киртоакэ получил, набрав 163 570 голосов избирателей. Призывая избирателей бойкотировать референдум, либералы, возможно, надеются, что количество тех, кто проголосует за отстранение примара, будет меньше, чем количество голосов при его избрании, а это будет означать, что Киртоакэ, как минимум формально, останется на этой должности.

Но планы либералов могут не осуществиться. Во-первых, потому что в столице 50% избирателей могут считаться электоратом левых партий, чему подтверждением является результат представителя социалистов Зинаиды Гречаной, которая на прошлых выборах набрала 141 929 голосов (46,46%), а это намного больше, чем необходимо для признаниия результатов референдума. А если к этой цифре добавить минимум 23 тыс. голосов избирателей, которые проголосуют «за» отстранение Дорина Киртоакэ, тогда он точно лишится этой должности.

Эта игра либералов, если конечно это игра, заслуживает пристального внимания. Либералы, как в казино, пошли ва-банк – они поставили все на единственный номер. Риск огромен, и они как раз находятся в положении «или пан, или пропал». Оправдается ли этот риск? Ответ на этот вопрос мы узнаем 19 ноября, если конечно до тех пор референдум не отменят. Ведь в молдавской политике возможно все.

Думитру Спэтару