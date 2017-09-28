Аналитик: Сейчас выстраиваются схемы, которые применят после выборов

Известный политический аналитик Виктор Чобану считает, что предложение власти оппозиционным силам назначить лидера, который будет участвовать в процессе управления, и получит доступ даже к государственной тайне, но при этом не будет уполномочен принимать решения, обречено на провал.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Виктор Чобану заявил, что инициатива власти аналогична предложению государственного телевидения.

«Из 40 партий выдвинуть одного, то же самое, что дать эфирное время на государственном телеканале всем 40 партиям. Почти одно и то же. Абсолютно очевидно, что три молдавана никогда не придут к общему мнению. Ясно, что это лишь повод для ссор. Хорошо, допустим, что это реальное предложение, и оппозиция назначила кого-то. Этот человек будет сидеть там и что он скажет остальным? Каждый человек слышит то, что хочет услышать. Не думаю, что это сработает», — уточнил аналитик.

Виктор Чобану также отметил, что в Республике Молдова оппозиция разрозненна. «У нас есть несколько группочек в парламенте, есть социалисты, которые называют себя оппозицией, но на самом деле они, посредством Игоря Додона, в некотором смысле у власти, есть внепарламентская оппозиция, которая выходит на протесты, но еще у нас есть невидимая, аморфная оппозиция.

Я не верю в этот механизм. Скажем так: хорошо, что власть, как минимум формально, попыталась сделать шаг навстречу оппозиции. Теперь нам следует послушать оппозицию, что думает она, и где ее интересы могут пересечься с интересами власти. В нынешней ситуации я не вижу возможности для сотрудничества в духе признанных демократических традиций», — добавил он.

Также на вопрос, почему, по его мнению, эта инициатива была выдвинута именно сейчас, аналитик ответил, что в данном случае это способ понравиться внешним партнерам.

«Оппозиция на своих встречах с партнерами говорит, что власть такая-растакая, и власть, в свою очередь, говорит, что внедряет реформы и хочет перемирия с оппозицией. Думаю, что выстраиваются некоторые схемы, которые будут применены после выборов. В этой ситуации мы, скорее всего, окажемся в ситуации, когда можно будет всем и все, лишь бы не пришли российские танки.

Это предложение – прощупывание почвы, попытка сделать на всякий случай шаг навстречу, чтобы после выборов между проевропейцами и называющими себя европейцами что-то произошло», — заявил в заключение Чобану.

Андриана Кептине