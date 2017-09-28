28 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Соглашение об ассоциации больше не может быть расторгнуто, Петер Михалко
28.09.2017

Посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко говорит, что отношения между ЕС и Республикой Молдова зашли весьма далеко, и Соглашение об ассоциации больше не может быть расторгнуто. Выступая на заседании пресс-клуба, дипломат заявил, что отношения между Кишинёвом и Брюсселем имеют прочную основу. Коснувшись возможных сроков подачи заявки на вступление Молдовы в Европейский союз, посол сказал, что всё зависит от качества проводимых реформ, передаёт IPN.

Приоритетами властей, по мнению нового посла ЕС в Кишинёве, должны стать реализация Соглашения об ассоциации в соответствии с графиком, улучшение ситуации в сфере правосудия, улучшение условий для деятельности бизнес-сообщества. „Важным является и применение законодательства. Мы будем за этим следить”, - сообщил Петер Михалко.

Говоря о макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, обещанной Кишинёву, Петер Михалко подтвердил, что деньги будут предоставлены несколькими траншами, а условием их выделения станет проведение реформ. Предоставление макрофинансовой помощи также будет зависеть от решений, принимаемых Кишинёвом в контексте изменения Избирательного кодекса. „Мы будем оценивать прогресс в рамках каждой из реформ, и на этом будут основаны наши решения по поводу предоставления траншей. Помощь ЕС направлена ​​на поддержку реформ”, - заявил Петер Михалко.

Говоря о предстоящем 24 ноября саммите Восточного партнёрства, Петер Михалко сообщил, что и Евросоюз выступает за продвижение вперёд в отношениях между сторонами. „Для каждого дипломата важно видеть успехи, достигнутые в период его миссии. Между Республикой Молдова и Европейским союзом существуют очень близкие отношения. Моя роль заключается в том, чтобы сделать эти отношения как можно более тесными”, - подчеркнул посол.

На состоявшейся недавно встрече новый посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко вручил аккредитационные письма президенту Республики Молдова Игорю Додону.


 
Количество просмотров:
139
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.