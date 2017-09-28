Соглашение об ассоциации больше не может быть расторгнуто, Петер Михалко

Посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко говорит, что отношения между ЕС и Республикой Молдова зашли весьма далеко, и Соглашение об ассоциации больше не может быть расторгнуто. Выступая на заседании пресс-клуба, дипломат заявил, что отношения между Кишинёвом и Брюсселем имеют прочную основу. Коснувшись возможных сроков подачи заявки на вступление Молдовы в Европейский союз, посол сказал, что всё зависит от качества проводимых реформ, передаёт IPN.

Приоритетами властей, по мнению нового посла ЕС в Кишинёве, должны стать реализация Соглашения об ассоциации в соответствии с графиком, улучшение ситуации в сфере правосудия, улучшение условий для деятельности бизнес-сообщества. „Важным является и применение законодательства. Мы будем за этим следить”, - сообщил Петер Михалко.

Говоря о макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, обещанной Кишинёву, Петер Михалко подтвердил, что деньги будут предоставлены несколькими траншами, а условием их выделения станет проведение реформ. Предоставление макрофинансовой помощи также будет зависеть от решений, принимаемых Кишинёвом в контексте изменения Избирательного кодекса. „Мы будем оценивать прогресс в рамках каждой из реформ, и на этом будут основаны наши решения по поводу предоставления траншей. Помощь ЕС направлена ​​на поддержку реформ”, - заявил Петер Михалко.

Говоря о предстоящем 24 ноября саммите Восточного партнёрства, Петер Михалко сообщил, что и Евросоюз выступает за продвижение вперёд в отношениях между сторонами. „Для каждого дипломата важно видеть успехи, достигнутые в период его миссии. Между Республикой Молдова и Европейским союзом существуют очень близкие отношения. Моя роль заключается в том, чтобы сделать эти отношения как можно более тесными”, - подчеркнул посол.

На состоявшейся недавно встрече новый посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко вручил аккредитационные письма президенту Республики Молдова Игорю Додону.